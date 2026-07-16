Кремль не сравнивает конфликт в Иране и войну в Украине

По информации российских СМИ, Пескова спросили, не видит ли Кремль в развитии ситуации вокруг Ирана сигнала для себя, что «договариваться по Украине нет смысла».

Кремль не считает корректным сравнивать конфликт вокруг Ирана и войну в Украине, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время процесса урегулирования, - указал Песков. - Поэтому сравнивать и проводить параллели мы бы не стали».

Песков также отметил, что пока Тегеран не запрашивал телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным, однако Кремль продолжает контакты с иранскими властями.

«Вместе с другими странами региона констатируем очередной виток дестабилизации. Это чревато негативными последствиями для мировой экономики», — отметил Песков.

13 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране. Позже США расширили санкции в отношении Ирана, включив в санкционный список 50 физлиц, более десятка компаний и судов. На следующий день замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании больше не существует.