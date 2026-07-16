Надеждин – невыездной

Российский политик Борис Надеждин сообщил, что ему запретили выезд из России за границу. Постановление об этом он получил письмом на госуслугах.

«Ночью на госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами. Говорят, незаконное решение. Будем обжаловать», — рассказал Надеждин в своем телеграм-канале.

Ранее политик говорил, что думает уехать из России, опасаясь возможного ареста по делу о демонстрации «экстремистской символики». Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального. Из-за этого Надеждина задержали 13 июля. В тот же день его отпустили, обязав явиться в суд 17 июля.