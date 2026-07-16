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Серебро азербайджанской сборной по прыжкам в воду в Софии

15:46 244

На турнире Sofia Diving Cup, проходящем в Болгарии, спортсменка юношеской сборной Азербайджана по прыжкам в воду Мехри Агаева завоевала серебряную медаль в категории девушек группы E — прыжки с метрового трамплина.

Азербайджанская спортсменка набрала 115,20 балла, заняв второе место среди 15 участниц.

Для сравнения: на прошлогоднем турнире в той же категории ее результат составлял 72,95 балла, что соответствовало 11‑му месту.

Отметим, что в соревнованиях, проходящих в Софии с 14 по 17 июля, участвуют 187 спортсменов из 15 стран. Азербайджанская сборная представлена семью участниками: Алиса Гаджиева (12 лет), Айла Гусейнова (12 лет), Максуд Тахирли (12 лет), Мехри Агаева (8 лет), Мухаммед Гусейнов (9 лет), София Агаева (6 лет), Суада Тахир (14 лет). Главный тренер сборной — Антон Мельников, тренер — Ангелина Мельникова.

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