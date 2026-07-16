Не секрет, что в войне между Украиной и Россией, которая продолжается уже пятый год, не в пользу Киева играет коррупция, в том числе и в оборонной сфере, а также нескончаемые политические интриги внутри правящей команды. Подобные интриги, возможно, приемлемы в мирное время как элемент политической конкуренции: однако в условиях войны они могут привести к крайне опасным последствиям. Так, 35‑летний министр обороны Михаил Федоров, назначенный на данную должность всего семь месяцев назад, благодаря своим инновационным инициативам сумел в кратчайшие сроки почти изменить ход войны. Глава оборонного ведомства, стремительно завоевавший популярность как внутри страны, так и на Западе, а также получивший в России статус опасного противника, стал жертвой именно таких интриг. Информация о его отставке, несколько дней циркулировавшая в украинских СМИ, накануне была подтверждена официально. Федоров опубликовал свое последнее обращение в качестве министра обороны, перечислил достигнутые результаты, но не дал никаких объяснений относительно причин собственного увольнения.

С начала войны частая смена министров обороны или главнокомандующих в Украине стала привычным явлением. Одних увольняли за неспособность остановить коррупцию или за участие в ней, других — за серьезные ошибки в обеспечении армии или неудачи на фронте. Однако, похоже, Федорова можно считать первым министром, которого сняли с должности за отличную работу. После его назначения в Минобороны были проведены масштабные реформы, включая тотальную цифровизацию и революционные изменения в сфере применения дронов. Недавно западные СМИ писали, что цифровые системы, позволяющие украинским военным отслеживать ситуацию на фронте в режиме онлайн, настолько впечатлили высокопоставленных американских генералов, что те открыто выражали свое удивление. В своем последнем обращении, опубликованном вчера, Михаил Федоров перечислил ключевые достижения. Среди них он назвал отключение россиянам Starlink, «что кардинально снизило возможности оккупантов эффективно вести войну с использованием дронов». Федоров также рассказал о вложении средств денежного обеспечения в middle‑strike, FPV‑дроны на оптоволокне, недорогие разведывательные системы, наземные роботизированные комплексы (НРК), дроны‑перехватчики и deep‑strike дроны. «За четыре месяца мы закупили больше дронов, чем за весь прошлый год», — отметил он. Кроме того, команда Федорова запустила программу «Логистический локдаун» с отдельным финансированием. В сочетании с грамотными закупками и поддержкой лучших подразделений это позволило нарушить логистику противника и начать изоляцию аннексированного Крыма. Также уже бывший министр сообщил о запуске грантовой программы для производителей ракет и взрывчатых веществ, внедрении новых тендерных механизмов закупок вооружений и программы Drone Deal, направленной на развитие экспортного потенциала украинской оборонной промышленности.

Среди ключевых достижений Федоров назвал совершенствование системы противовоздушной обороны, заключение контракта на закупку ракет Patriot PAC‑2 GEM‑T, подачу заявки на приобретение ракет PAC‑3 за счет европейского финансирования, а также подписание контракта на закупку истребителей Gripen. Помимо этого он сообщил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты, разработка которой велась в зоне ответственности Министерства обороны. По его словам, испытания состоялись в день отставки Кабмина. «Символично: в день увольнения правительства мы провели успешное тестирование баллистики, разработанной в зоне ответственности Минобороны», — заявил министр. Федоров уверен, что после появления этого вооружения в украинской армии страна получит существенное усиление своих боевых возможностей. «Украина перейдет в новую лигу», — подчеркнул чиновник. По словам Федорова, за время его работы Министерство обороны приступило к реформированию системы комплектования армии: введены контракты с фиксированными сроками службы, разработаны новые механизмы мотивации военнослужащих, открыт рынок иностранного рекрутинга. Отдельно он отметил изменение системы оборонных закупок, внедрение тендерных процедур при приобретении техники и вооружений, а также расширение программ финансирования украинского оборонно‑промышленного комплекса. Среди незавершенных задач Федоров назвал полную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО, окончательный переход всех закупок на тендерную систему и формирование культуры персональной ответственности за принимаемые решения. По его словам, эти изменения требуют продолжения реформ и дальнейшей институциональной работы.

Как же могло случиться, что министра, который всего за несколько месяцев добился таких результатов и сыграл значительную роль в том, что весенне‑летняя наступательная кампания российской армии застопорилась, а в войне возник перелом, отстранили от должности? Логика подсказывает, что за такое обычно награждают орденами, а не увольняют, не так ли? Украинские СМИ пишут, что президент Владимир Зеленский объяснил причины вынужденного увольнения Михаила Федорова на закрытом заседании фракции «Слуга народа». Он заявил, что между министром и главкомом ВСУ Александром Сырским существовало системное противостояние, которое не удавалось урегулировать. В итоге президенту пришлось выбирать между Сырским и Федоровым. «Лучше было бы уволить обоих, но сейчас я не могу этого сделать», — процитировал Зеленского источник, присутствовавший на заседании фракции. Если верить публикациям о мотивах конфликта между Сырским и его генералами с молодым министром обороны, то главком ВСУ был недоволен подходом Федорова к вопросам снабжения армии. Генералы жаловались, что министр не учитывает их мнение при решении вопросов обеспечения, и эта недовольство неоднократно обсуждалось на заседаниях «ставки» с участием Верховного главнокомандующего. Детали неизвестны, но сообщается, что одной из причин конфликта могла быть закупка артиллерийских боеприпасов. Однако злые языки утверждают, что настоящей причиной увольнения Федорова могла стать его быстрая популярность и превращение в потенциально серьезного соперника Зеленского на выборах. Хотя сам молодой министр никогда не проявлял политических амбиций. Степень его популярности и положительный имидж в Украине подтвердились после появления сообщений о возможной отставке. Активисты начали общественную кампанию в социальных сетях в поддержку Федорова и обратились к президенту Зеленскому с призывом пересмотреть решение. После подтверждения увольнения министра обороны в различных городах Украины начались спонтанные митинги в его поддержку. По сообщениям, в полдень 16 июля несколько сотен протестующих собрались перед зданием администрации президента в Киеве, протестуя против увольнения Федорова. Акции в поддержку Федорова проходят также в других украинских городах, например, в Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком, Ужгороде и Львове. Также стало известно, что новости о его увольнении были встречены с большим удовлетворением в российских пабликах. Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко накануне заявил, что против министра обороны ведется активная информационная атака через сеть Telegram‑каналов, главным из которых является «Труха». Украинские журналисты выяснили, что этот канал приобрели представители двух политических сил, ранее входивших в партию Виктора Медведчука, а сейчас представленных в Верховной Раде. Блогер утверждает, что формальным владельцем стал бизнесмен Александр Удянский, однако реальные бенефициары, по его словам, другие. Главная причина атаки — реформы в Министерстве обороны. В ведомстве внедряется новая система тендерных закупок, устанавливаются более прозрачные правила, а на первый план ставится эффективность. Отдельно Стерненко отметил, что сейчас формируются тендерные требования к закупкам FPV‑дронов. Эти изменения затронули интересы тех, кто привык получать бюджетные средства без честной конкуренции и поставлять продукцию. Другой украинский журналист, Юлия Кириенко, также написала, что увольнение Федорова было встречено аплодисментами в России. «Если Федорова уволят, РФ поаплодирует. Я констатирую факт относительно РФ, поскольку мониторю паблики врага», — предупредила журналистка накануне.