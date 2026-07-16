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«Кокаиновая магистраль» в Европу: как она работает

16:23 254

Сотни скоростных катеров, способных перевозить по несколько тонн наркотиков, регулярно направляются к берегам Европы. Об этом пишет Le Monde по итогам расследования, проведенного совместно с несколькими европейскими и американскими СМИ.

По данным издания, наркоторговцы создали в Атлантике целую сеть перевалочных пунктов. Катера ожидают грузовые суда в открытом море, в том числе у Канарских и Азорских островов, после чего принимают партии наркотиков и доставляют их на европейское побережье.

Некоторые экипажи неделями находятся более чем в тысяче морских миль от берега. Другие катера подвозят им топливо, воду и продукты. Один такой быстроходный катер способен перевезти до четырех тонн наркотиков.

Раньше контрабандисты нередко сбрасывали упаковки с наркотиками в воду, где их подбирали другие суда. Теперь они все чаще перегружают товар непосредственно с корабля на катер в открытом море. В среднем одна партия до прибытия в Европу проходит через три такие перегрузки.

По данным испанских властей, около 600 наркокатеров регулярно доставляют грузы в Испанию и Португалию. Маршрут между Азорскими и Канарскими островами получил название «кокаиновая магистраль».

В 2025 году европейские службы при поддержке Морского центра анализа и оперативной разведки изъяли 92 тонны наркотиков. При этом специалисты полагают, что еще более 700 тонн могли остаться незамеченными.

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