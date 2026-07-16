Мехтиев сядет за марихуану и коноплю

Следствием установлено, что в апреле 2024 года Ихтияр Мехтиев посадил семена конопли на приусадебном участке своего дома, ухаживал за растениями по агротехническим правилам. Через несколько месяцев количество выращенных им кустов достигло 25. Этим мужчина не ограничился. Мехтиев незаконно приобрел и хранил у себя дома 3686,74 грамма высушенной марихуаны. По выводам следствия, наркотик был расфасован для продажи в 23 отдельные полиэтиленовые пакеты и спрятан внутри пластиковых ведер.

54‑летний житель Исмаиллинского района Ихтияр Мехтиев, утверждавший, что страдает онкологическим заболеванием, обвинен в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере и выращивании конопли. Судебный процесс по его уголовному делу проходил в Шекинском суде по тяжким преступлениям.

Во время оперативно‑розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Исмаиллинского районного отдела полиции, был проведен осмотр дома и приусадебного участка. В ходе обыска были обнаружены и изъяты крупная партия высушенной марихуаны, электронные весы, а также 25 кустов конопли общей массой более 18 килограммов.

Обвиняемый частично признал себя виновным. В показаниях он заявил, что страдает онкозаболеванием, является инвалидом третьей группы и употреблял наркотические средства в моменты, когда боль становилась невыносимой: «До болезни я не употреблял наркотики. Боли усиливались с каждым днем. У меня не было денег на полноценное лечение. Когда я употреблял наркотик, боль немного уменьшалась».

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям Ихтияр Мехтиев приговорен к 6 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде полицейского надзора изменена, он был взят под стражу в зале суда. Кроме того, решением суда Мехтиеву назначено принудительное лечение от наркомании.