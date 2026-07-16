Недобросовестных адвокатов наказали, а Гёзаль Гусейнзаде наградили

Состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана. Председатель Коллегии Анар Багиров, открывая заседание, подробно проинформировал о текущей деятельности президиума, проведенных за последнее время мероприятиях, достигнутых результатах и приоритетных направлениях работы.
Был обсужден ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов. В частности, на заседании рассмотрели обращения некоторых адвокатов о переходе в другие адвокатские структуры, а также обращение о выделении финансовой поддержки для проведения ремонтных работ в административном здании Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики. По данным вопросам были приняты положительные решения.
Кроме того, рассмотрено обращение Нахчыванского государственного университета, и принято решение оказать финансовую поддержку в формировании материально‑технической базы создаваемого на факультете международных отношений и права «Центра юридической практики и исследований», а также назначить специальную стипендию от Коллегии трем студентам-юристам.
За профессиональное исполнение своих должностных обязанностей сотрудница Аппарата Коллегии адвокатов Гёзаль Гусейнзаде в соответствии с решением Президиума Коллегии адвокатов была удостоена Почетной грамоты.
Далее были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии адвокатов. Решением президиума один адвокат был исключен из Коллегии, другому объявлено предупреждение, четырех оштрафовали. Еще двое адвокатов получили выговоры.
В завершение были обсуждены другие текущие и важные вопросы, связанные с деятельностью Коллегии адвокатов, приняты необходимые решения.