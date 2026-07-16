Недобросовестных адвокатов наказали, а Гёзаль Гусейнзаде наградили

Был обсужден ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов. В частности, на заседании рассмотрели обращения некоторых адвокатов о переходе в другие адвокатские структуры, а также обращение о выделении финансовой поддержки для проведения ремонтных работ в административном здании Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики. По данным вопросам были приняты положительные решения.

Состоялось заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана. Председатель Коллегии Анар Багиров, открывая заседание, подробно проинформировал о текущей деятельности президиума, проведенных за последнее время мероприятиях, достигнутых результатах и приоритетных направлениях работы.

Кроме того, рассмотрено обращение Нахчыванского государственного университета, и принято решение оказать финансовую поддержку в формировании материально‑технической базы создаваемого на факультете международных отношений и права «Центра юридической практики и исследований», а также назначить специальную стипендию от Коллегии трем студентам-юристам.

За профессиональное исполнение своих должностных обязанностей сотрудница Аппарата Коллегии адвокатов Гёзаль Гусейнзаде в соответствии с решением Президиума Коллегии адвокатов была удостоена Почетной грамоты.