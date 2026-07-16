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Правда лежит под ногами…
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Правда лежит под ногами…

В Баку до 35 градусов тепла

17:14 523

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 22-25, днем — 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-75%, днем — 45-55%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана днем возможны дожди с грозами, град, местами — ливни, ночью и утром в горных местностях — туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 23-27, днем — 34-38, в горах ночью - 14-18, днем — 22-27 градусов выше нуля.

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