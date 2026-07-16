В Баку до 35 градусов тепла

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не прогнозируется, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 22-25, днем — 30-35 градусов тепла.