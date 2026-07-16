В Баку создадут региональный центр передового опыта в области искусственного интеллекта

Основная цель сотрудничества – развитие инновационной и цифровой экосистемы Азербайджана, продвижение безопасного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта, развитие человеческого капитала, а также поддержка формирования технологических компаний, способных успешно конкурировать на глобальных рынках. Реализация меморандума будет осуществляться в соответствии с целями и приоритетами Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы, а также в рамках «Плана действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития».

Документ предусматривает создание в Баку регионального Центра передового опыта, который будет обслуживать страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Центр станет региональной площадкой для разработки инженерных решений, создания технологических продуктов и внедрения передовых технологий. На следующем этапе планируется сформировать местную команду специалистов в области технологий, инженерии и кибербезопасности.

Долгосрочное партнерство направлено на поддержку цифровой трансформации Азербайджана, внедрение технологий и экспертизы Polygraf AI для укрепления национальной инновационной экосистемы, а также усиление позиций страны как регионального центра в сфере ответственного применения искусственного интеллекта.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено развитию человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности, защиты данных и управления системами искусственного интеллекта. Совместно с технопарками, высшими учебными заведениями и Азербайджанским инновационным центром планируется реализовать образовательные программы, воркшопы, мастер-классы, программы наставничества и стажировок, а также инициативы по обмену знаниями и практическим опытом.

Отметим, что Polygraf AI – это международный стартап в сфере безопасности искусственного интеллекта, основанный азербайджанским предпринимателем Ягубом Рагимовым. Компания разрабатывает технологии, позволяющие государственным организациям и бизнесу безопасно использовать искусственный интеллект, защищать конфиденциальные данные, предотвращать киберугрозы и соблюдать требования регуляторов. Сегодня решения Polygraf AI применяются в различных странах мира, включая государственный, финансовый и корпоративный сектора. Компания сотрудничает с международными технологическими партнерами и организациями, в том числе с корпорациями из списка Fortune 500, а ее разработки получили признание ведущих мировых аналитических агентств Gartner, IDC, Omdia и Frost & Sullivan. За последние годы стартап стал победителем ряда престижных международных конкурсов и привлек многомиллионные инвестиции, войдя в число наиболее перспективных компаний в сфере безопасности искусственного интеллекта.

Меморандум İRİA и Polygraf AI также предусматривает поддержку развития стартап- и технологической экосистемы Азербайджана, расширение сотрудничества с резидентами технопарков, стартапами и инновационными компаниями, а также формирование профессионального сообщества в сфере прикладного искусственного интеллекта и глубоких технологий (deep tech).