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Правда лежит под ногами…
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Правда лежит под ногами…

В Баку создадут региональный центр передового опыта в области искусственного интеллекта

17:25 519

Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и стартап Polygraf AI подписали Меморандум о взаимопонимании.

Основная цель сотрудничества – развитие инновационной и цифровой экосистемы Азербайджана, продвижение безопасного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта, развитие человеческого капитала, а также поддержка формирования технологических компаний, способных успешно конкурировать на глобальных рынках. Реализация меморандума будет осуществляться в соответствии с целями и приоритетами Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы, а также в рамках «Плана действий на 2026–2028 годы по ускорению цифрового развития».

Документ предусматривает создание в Баку регионального Центра передового опыта, который будет обслуживать страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Центр станет региональной площадкой для разработки инженерных решений, создания технологических продуктов и внедрения передовых технологий. На следующем этапе планируется сформировать местную команду специалистов в области технологий, инженерии и кибербезопасности.

Долгосрочное партнерство направлено на поддержку цифровой трансформации Азербайджана, внедрение технологий и экспертизы Polygraf AI для укрепления национальной инновационной экосистемы, а также усиление позиций страны как регионального центра в сфере ответственного применения искусственного интеллекта.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено развитию человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности, защиты данных и управления системами искусственного интеллекта. Совместно с технопарками, высшими учебными заведениями и Азербайджанским инновационным центром планируется реализовать образовательные программы, воркшопы, мастер-классы, программы наставничества и стажировок, а также инициативы по обмену знаниями и практическим опытом.

Отметим, что Polygraf AI – это международный стартап в сфере безопасности искусственного интеллекта, основанный азербайджанским предпринимателем Ягубом Рагимовым. Компания разрабатывает технологии, позволяющие государственным организациям и бизнесу безопасно использовать искусственный интеллект, защищать конфиденциальные данные, предотвращать киберугрозы и соблюдать требования регуляторов. Сегодня решения Polygraf AI применяются в различных странах мира, включая государственный, финансовый и корпоративный сектора. Компания сотрудничает с международными технологическими партнерами и организациями, в том числе с корпорациями из списка Fortune 500, а ее разработки получили признание ведущих мировых аналитических агентств Gartner, IDC, Omdia и Frost & Sullivan. За последние годы стартап стал победителем ряда престижных международных конкурсов и привлек многомиллионные инвестиции, войдя в число наиболее перспективных компаний в сфере безопасности искусственного интеллекта.

Меморандум İRİA и Polygraf AI также предусматривает поддержку развития стартап- и технологической экосистемы Азербайджана, расширение сотрудничества с резидентами технопарков, стартапами и инновационными компаниями, а также формирование профессионального сообщества в сфере прикладного искусственного интеллекта и глубоких технологий (deep tech).

Стороны будут изучать возможности реализации совместных проектов в области искусственного интеллекта, безопасности и управления ИИ, защиты данных, выявления синтетического и фальсифицированного контента, а также других перспективных технологий. В частности, речь идет о реализации пилотных проектов, проектов по подтверждению концепции (proof of concept) и прикладных исследований, ориентированных на потребности государственного и частного секторов Азербайджана.

Еще одним направлением сотрудничества станет укрепление связей между инновационной экосистемой Азербайджана и ведущими мировыми технологическими центрами за счет использования опыта, международных контактов и экспертизы азербайджанской технологической диаспоры. В рамках этой работы планируется развивать программы наставничества, содействовать привлечению инвестиций, а также создавать новые возможности для передачи в Азербайджан передовых знаний, технологий и лучших международных практик.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в продвижении и коммерциализации цифровых продуктов и сервисов, разработанных или координируемых İRİA, на международных рынках. В странах, где Polygraf AI и İRİA уже имеют стратегические партнерские связи, в том числе на рынках Африки, планируется содействовать выходу азербайджанских цифровых решений на новые рынки, развитию коммерческих партнерств, организации встреч в форматах B2B и B2G, а также реализации инициатив по развитию торговли и привлечению инвестиций.

Ожидается, что подписанный Меморандум о взаимопонимании станет важным шагом в укреплении национального потенциала Азербайджана в сфере искусственного интеллекта и глубоких технологий, расширении международного сотрудничества и дальнейшем укреплении позиций страны как регионального инновационного центра.

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