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Правда лежит под ногами…

Глобальная сеть Шамхани получает удар за ударом

Отдел информации
17:29 822

Одновременно с авиаударами по Ирану Соединенные Штаты усилили санкционное давление на Тегеран. Как уже сообщалось, 14 июля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции против глобальной сети Мохаммада Хоссейна Шамхани, ключевой фигуры в сфере транспортировки и торговли иранской нефтью.

Мохаммад Хоссейн Шамхани — сын теперь уже бывшего секретаря Высшего совета безопасности Ирана адмирала Али Шамхани, погибшего в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля.

«Иранский режим выживает за счет обмана, и сеть Шамхани является одним из его самых прибыльных двигателей», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Как сообщил Минфин США,  последние санкции  включают более 50 физических лиц, организаций и судов, которые позволяют Шамхани и иранским властям продолжать получать прибыль. Эти действия являются продолжением санкций OFAC от апреля 2026 года и июля 2025 года, направленных против сети Шамхани. И теперь Министерство финансов ввело санкции против более чем 200 физических лиц, организаций и судов, действующих под покровительством Шамхани.

В последний пакет санкций включены граждане Ирана Хоссейн Гурбани Захед и Мохаммад Реза Рахбармадани, которые считаются главными финансистами Шамхани. Министерство финансов США заявляет, что Рахбармадани и Захед играют важную роль в способности сети торговать товарами в условиях санкций и получать прибыль. Захед является бенефициарным владельцем компании Golden Nest Group Ltd , зарегистрированной на Британских Виргинских островах и в Дубае, а также директором компании BSG Management Ltd, зарегистрированной в Дубае.

В санкционный список также попал Али Рахбармадани, имеющий российский и иранский паспорта, считающийся одним из ближайших соратников Шамхани. Он связан с компаниями Koban Shipping LLC, Crios Shipping LLC и Marvise SMC DMCC. Ему также принадлежит базирующаяся в Дубае компания Al Kina Commercial Broker LLC. Али Рахбармадани фактически руководил судоходным направлением Шамхани, занимаясь большей частью коммуникаций сети с клиентами и партнерами. Он также организует продажу российской нефти через флот Шамхани.

Асгар Агили Декхорди, находящийся в санкционном списке, также занимает стратегические позиции в нескольких компаниях сети Шамхани, включая Milavous Group Ltd.

Гражданин Индии Джиджин Джордж и гражданин Ирана Бехзад Могаддас, оказавшиеся в черном списке США, участвуют в обеспечении работы судов в составе флота Шамхани. Джордж является сотрудником подсанкционной компании Teodor Shipping LLC.

Минфин США заявил, что сингапурская компания Sea Lead Shipping PTE. Ltd. (Sea Lead) и ее дочерние предприятия — дубайская Sea Lead Shipping DMCC, маршалловская Sea Lead Shipping Marshall Islands Ltd и индийская Sea Lead Shipping Agency India Private Limited, — являющиеся ключевыми компаниями по контейнерным перевозкам в сети Шамхани, также попали под санкции. Эти компании управляют и эксплуатируют флот судов, перевозящих грузы по всему миру.

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