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Правда лежит под ногами…
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Правда лежит под ногами…

Украинцы уничтожили российский Су-24 в Крыму

17:49 537

Боевые водолазы Нацгвардии Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

Операцию проводил Центр специального назначения НГУ «Омега». В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники «Омеги» поразили цель.

Первый БпЛА попал в носовую часть Су-24М, второй — нанес повторный удар в участок топливных баков и окончательно повлек его уничтожение. 

«Этот результат является еще одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине», — заявил Пивненко.

Он добавил, что подразделения 1 корпуса НГУ «Азов» и 2 корпуса НГУ «Хартия» также эффективно выполняют боевые задания на дальностях более 100 километров. Основными целями становятся логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, места сосредоточения личного состава и авиация противника.

«Каждый уничтоженный самолет, склад боеприпасов или командный пункт означает меньше возможностей для противника вести боевые действия. […] Работа продолжается. Список приоритетных целей врага постоянно обновляется», — заявил Пивненко.

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