USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Правда лежит под ногами…
Новость дня
Правда лежит под ногами…

Пожар в мавзолее, где погребен Али Хаменеи

ВИДЕО
17:57 642

Сегодня в дневное время на территории мавзолея Имама Резы, расположенного в иранском городе Мешхед, где похоронен бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Tasnim News.

Согласно поступившей информации, очаг возгорания возник в битумной мастерской, находящейся в пределах территории комплекса.

Пожар был вызван возгоранием битума и пластика на территории площадью 500 кв. м. Пламя вспыхнуло в мастерской, занимающейся работами по реконструкции объекта. Жертв и раненых нет, архитектурные строения также не пострадали.

К месту инцидента были оперативно направлены пожарные расчеты мавзолея, а также бригады пожарной службы города Мешхед. Пламя было локализовано и потушено в кратчайшие сроки.

Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
18:31 205
Два украинских дрона поразили российский Су-24М
Два украинских дрона поразили российский Су-24М видео
18:15 572
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
17:58 440
Подписал не глядя и попал на российско-украинский фронт. Но суд в Лянкяране ему не поверил
Подписал не глядя и попал на российско-украинский фронт. Но суд в Лянкяране ему не поверил
18:01 622
Побеждал на фронте, но проиграл своим генералам… Очередной парадокс Украины
Побеждал на фронте, но проиграл своим генералам… Очередной парадокс Украины наш обзор
16:07 2437
Глобальная сеть Шамхани получает удар за ударом
Глобальная сеть Шамхани получает удар за ударом
17:29 825
Украина поразила последний НПЗ, снабжавший топливом Москву
Украина поразила последний НПЗ, снабжавший топливом Москву фото; видео; обновлено 14:52
14:52 6793
Сырский ответил Федорову
Сырский ответил Федорову обновлено 17:33
17:33 4217
Удары по Краматорску и Одессе: есть погибший и раненые
Удары по Краматорску и Одессе: есть погибший и раненые обновлено 16:49
16:49 2222
Правда лежит под ногами…
Правда лежит под ногами… Шушинский форум глазами того, кто следил издалека…
14:07 1958
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
15:23 620

ЭТО ВАЖНО

Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
18:31 205
Два украинских дрона поразили российский Су-24М
Два украинских дрона поразили российский Су-24М видео
18:15 572
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
17:58 440
Подписал не глядя и попал на российско-украинский фронт. Но суд в Лянкяране ему не поверил
Подписал не глядя и попал на российско-украинский фронт. Но суд в Лянкяране ему не поверил
18:01 622
Побеждал на фронте, но проиграл своим генералам… Очередной парадокс Украины
Побеждал на фронте, но проиграл своим генералам… Очередной парадокс Украины наш обзор
16:07 2437
Глобальная сеть Шамхани получает удар за ударом
Глобальная сеть Шамхани получает удар за ударом
17:29 825
Украина поразила последний НПЗ, снабжавший топливом Москву
Украина поразила последний НПЗ, снабжавший топливом Москву фото; видео; обновлено 14:52
14:52 6793
Сырский ответил Федорову
Сырский ответил Федорову обновлено 17:33
17:33 4217
Удары по Краматорску и Одессе: есть погибший и раненые
Удары по Краматорску и Одессе: есть погибший и раненые обновлено 16:49
16:49 2222
Правда лежит под ногами…
Правда лежит под ногами… Шушинский форум глазами того, кто следил издалека…
14:07 1958
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия проведут совместные учения
15:23 620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться