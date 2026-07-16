Пожар в мавзолее, где погребен Али Хаменеи

Сегодня в дневное время на территории мавзолея Имама Резы, расположенного в иранском городе Мешхед, где похоронен бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Tasnim News.

Согласно поступившей информации, очаг возгорания возник в битумной мастерской, находящейся в пределах территории комплекса.

Пожар был вызван возгоранием битума и пластика на территории площадью 500 кв. м. Пламя вспыхнуло в мастерской, занимающейся работами по реконструкции объекта. Жертв и раненых нет, архитектурные строения также не пострадали.

К месту инцидента были оперативно направлены пожарные расчеты мавзолея, а также бригады пожарной службы города Мешхед. Пламя было локализовано и потушено в кратчайшие сроки.