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Подписал не глядя и попал на российско-украинский фронт. Но суд в Лянкяране ему не поверил

Инара Рафикгызы, судебный репортер
18:01 623

Завершился судебный процесс по делу 32‑летнего жителя Бейлаганского района Мурова Миргашимли, привлеченного к уголовной ответственности за участие в боевых действиях в российско‑украинской войне.

В феврале 2023 года Муров Миргашимли отправился в город Тернополь (Украина) с целью участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики. Позже он проходил тактическую подготовку и нес службу на боевых постах в районе Купянска Харьковской области, а также в Херсоне. В составе вооруженных формирований он находился с марта 2023 по октябрь 2024 года.

В январе этого года Миргашимли был задержан в Азербайджане. Мужчине предъявили обвинение по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана, решением Сабаильского районного суда ему избрали меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

На суде Миргашимли не признал себя виновным. Он рассказал, что в 2022 году вместе с семьей прожил семь месяцев в Херсоне: «Во время мобилизации мужчин до 60 лет, включая меня, забрали для прохождения службы. Поскольку мои документы оказались непригодными, мне поставили выбор: либо против меня возбудят уголовное дело, либо я пойду на войну. Я подписал документ, который мне дали. Я не знал, что это был контракт».

По словам подсудимого, спустя некоторое время он получил ранение в результате ракетного удара и был переведен в тыл: «Мне сказали, что я должен еще пять‑шесть месяцев повоевать, после чего смогу вернуться домой. Участвовал в тыловых работах около месяца и снова был ранен».

Миргашимли также заявил, что украинские военные положительно оценивали его службу и выдали ему военный билет.

«Я не знал имен и должностей тех, кто заставил меня участвовать в войне — они были в масках. Мне выдали автомат АК‑74 и оружие против дронов. Но я не был на передовой и автоматом не пользовался — только противодронной винтовкой. За участие в войне мне платили 300–400 долларов в месяц. Когда я впервые получил ранение, меня не отпустили из армии. В то время моя семья находилась на территории, контролируемой Россией. После возвращения в Азербайджан я пытался снова попасть в Украину, но меня туда не пустили, и я вернулся обратно. Гражданство Украины не получал, но имел разрешение на проживание», — сказал Миргашимли.

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям расценил заявление Миргашимли, что из-за ненадлежащего состояния документов его принудили участвовать в боевых действиях, что он фактически не принимал участия в боях на передовой, что, подписывая документ для отправки на фронт, не знал, что это был контракт, как выдуманное в целях самозащиты и опровергаемое фактическими обстоятельствами дела. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении общего режима.

Отметим, что в ходе продолжающихся боевых действий между Россией и Украиной значительное число граждан Азербайджана погибло, пропало без вести, получило ранения, а некоторые были взяты в плен.

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