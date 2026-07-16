Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Рейкьявике начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между исландской командой «Вестри» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Чехии во главе с Мареком Радиной.

В первом матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» победил со счетом 3:0.

Победитель этой пары во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Дерри Сити» (Ирландия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче в Болгарии хозяева выиграли со счетом 3:2.

Проигравший же отправится во 2-й раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары 1-го раунда Лиги конференций РФШ (Латвия) - «Гленторан» (Северная Ирландия). В стартовой игре рижане выиграли в гостях со счетом 2:1.