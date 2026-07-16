Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»

Сирийские власти заявили, что перехватили вблизи иракской границы партию современного оружия, предназначавшуюся для «Хезболлы» в Ливане. В автоцистерне для перевозки нефти были обнаружены и изъяты скрытые ракеты большой дальности, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и беспилотники.

По словам иракского чиновника, на которого ссылается телеканал Al Jazeera, операция была проведена 7 июля, однако Сирия уведомила Ирак об этом только после завершения расследования.

Чиновник сообщил, что задержанный водитель признался в сговоре с сотрудниками пограничного перехода Аль-Валид для содействия поставкам. Это побудило премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани распорядиться о проведении расследования.