Место встречи - Анкара?

Украина допускает проведение встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Лично я считаю Анкару одной из мировых дипломатических столиц. Анкара сыграла чрезвычайно важную роль в создании „зернового коридора“ в самом начале полномасштабного вторжения. Одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча Зеленского и Путина, могла бы стать Турция. Мы поддерживаем это и благодарны турецкой стороне за готовность взять на себя организационную миссию столь высокого уровня», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.