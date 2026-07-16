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Правда лежит под ногами…
Новость дня
Правда лежит под ногами…

Место встречи - Анкара?

19:29 817

Украина допускает проведение встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Лично я считаю Анкару одной из мировых дипломатических столиц. Анкара сыграла чрезвычайно важную роль в создании „зернового коридора“ в самом начале полномасштабного вторжения. Одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча Зеленского и Путина, могла бы стать Турция. Мы поддерживаем это и благодарны турецкой стороне за готовность взять на себя организационную миссию столь высокого уровня», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

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