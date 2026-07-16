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Правда лежит под ногами…
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Правда лежит под ногами…

Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии

19:51 452

Лидер движения «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в агрессии и пообещал ответные меры.

«Они (саудиты) атаковали аэропорт Саны и сделали его своей целью. Посреди бела дня они начали свою агрессию. У них не было абсолютно никаких оправданий, и это их никак не касалось. Мы ничего не сделали.

Они нападают на нас, бьют по нам и при этом ждут, что мы ничего не предпримем?

Реальное уравнение таково: вы ударили по Сане — мы должны ударить по Эр-Рияду. Если вы нанесете удар по порту, мы нанесем удар по вашему порту. Если вы заблокируете нас, мы заблокируем вас.

Почему вы хотите держать нас в блокаде, морить голодом и лишать права использовать наши собственные нефтегазовые богатства?

Почему вы хотите, чтобы мы корчились от голода, оставляя боль и страдания в каждом доме?

Если Саудовская Аравия совершит акт агрессии, мы больше не будем с этим просто мириться. Они неправы, они угнетатели и они агрессоры», — заявил Абдул-Малик аль-Хуси.

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