Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии

«Они (саудиты) атаковали аэропорт Саны и сделали его своей целью. Посреди бела дня они начали свою агрессию. У них не было абсолютно никаких оправданий, и это их никак не касалось. Мы ничего не сделали.

Они нападают на нас, бьют по нам и при этом ждут, что мы ничего не предпримем?

Реальное уравнение таково: вы ударили по Сане — мы должны ударить по Эр-Рияду. Если вы нанесете удар по порту, мы нанесем удар по вашему порту. Если вы заблокируете нас, мы заблокируем вас.

Почему вы хотите держать нас в блокаде, морить голодом и лишать права использовать наши собственные нефтегазовые богатства?

Почему вы хотите, чтобы мы корчились от голода, оставляя боль и страдания в каждом доме?

Если Саудовская Аравия совершит акт агрессии, мы больше не будем с этим просто мириться. Они неправы, они угнетатели и они агрессоры», — заявил Абдул-Малик аль-Хуси.