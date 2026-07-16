Россия атаковала Украину радиоактивными дронами

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила два факта применения Российской Федерацией беспилотников с опасными радиоактивными элементами внутри. По данным ведомства, эти вещества представляют прямую угрозу здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задокументировали два новых факта применения российскими войсками боеприпасов с элементами обедненного урана.

Опасные составляющие были обнаружены в ударных дронах типа «Герань-2», которыми российские оккупанты дважды атаковали Сумскую область в апреле 2026 года. В качестве боевой части для беспилотников во время массированных обстрелов противник использовал управляемые ракеты Р-60М класса «воздух-воздух».

Следственно-оперативная группа СБУ и специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) зафиксировали на местах падений уровень гамма-излучения 8,3 и 10,5 мкЗв/час, что существенно превышает естественный радиационный фон.

Экспертиза, инициированная Службой безопасности Украины, установила: боевая часть российских ракет содержит поражающие элементы из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Специалисты идентифицировали следующие изотопы:

Уран-234; Уран-235; Уран-238.

После обнаружения опасные компоненты были нейтрализованы специалистами.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны / военные преступления), чтобы установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к данным атакам.