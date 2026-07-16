USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Правда лежит под ногами…
Новость дня
Правда лежит под ногами…

Россия атаковала Украину радиоактивными дронами

фото
20:22 421

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила два факта применения Российской Федерацией беспилотников с опасными радиоактивными элементами внутри. По данным ведомства, эти вещества представляют прямую угрозу здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задокументировали два новых факта применения российскими войсками боеприпасов с элементами обедненного урана.

Опасные составляющие были обнаружены в ударных дронах типа «Герань-2», которыми российские оккупанты дважды атаковали Сумскую область в апреле 2026 года. В качестве боевой части для беспилотников во время массированных обстрелов противник использовал управляемые ракеты Р-60М класса «воздух-воздух».

Следственно-оперативная группа СБУ и специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) зафиксировали на местах падений уровень гамма-излучения 8,3 и 10,5 мкЗв/час, что существенно превышает естественный радиационный фон.

Экспертиза, инициированная Службой безопасности Украины, установила: боевая часть российских ракет содержит поражающие элементы из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Специалисты идентифицировали следующие изотопы:

Уран-234; Уран-235; Уран-238.

После обнаружения опасные компоненты были нейтрализованы специалистами.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны / военные преступления), чтобы установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к данным атакам.

Лига конференций: «Зиря» легко обыгрывает «Торпедо» и в Грузии
Лига конференций: «Зиря» легко обыгрывает «Торпедо» и в Грузии видео, обновлено 20:39
20:39 1448
Россия атаковала Украину радиоактивными дронами
Россия атаковала Украину радиоактивными дронами фото
20:22 422
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира обновлено 18:51
18:51 5494
Зеленский нашел замену
Зеленский нашел замену обновлено 20:02
20:02 5795
Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии
Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии
19:51 454
Место встречи - Анкара?
Место встречи - Анкара?
19:29 820
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»?
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»? наша аналитика
17:47 2755
Фидан не находит оправданий войне России и Украины
Фидан не находит оправданий войне России и Украины обновлено 18:49
18:49 2159
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
18:31 886
Два украинских дрона поразили российский Су-24М
Два украинских дрона поразили российский Су-24М видео
18:15 2073
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
17:58 1023

ЭТО ВАЖНО

Лига конференций: «Зиря» легко обыгрывает «Торпедо» и в Грузии
Лига конференций: «Зиря» легко обыгрывает «Торпедо» и в Грузии видео, обновлено 20:39
20:39 1448
Россия атаковала Украину радиоактивными дронами
Россия атаковала Украину радиоактивными дронами фото
20:22 422
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира обновлено 18:51
18:51 5494
Зеленский нашел замену
Зеленский нашел замену обновлено 20:02
20:02 5795
Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии
Лидер хуситов пригрозил ударить по столице Саудовской Аравии
19:51 454
Место встречи - Анкара?
Место встречи - Анкара?
19:29 820
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»?
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»? наша аналитика
17:47 2755
Фидан не находит оправданий войне России и Украины
Фидан не находит оправданий войне России и Украины обновлено 18:49
18:49 2159
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
Сирия сорвала поставку оружия «Хезболле»
18:31 886
Два украинских дрона поразили российский Су-24М
Два украинских дрона поразили российский Су-24М видео
18:15 2073
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
Лига Европы: сколько голов забьет «Карабах» в Исландии?
17:58 1023
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться