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МИД Азербайджана об обнаружении тела капитана

20:58 1347

Обнаружено тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки дрона вблизи берегов Одессы.

Как сообщили в МИД Азербайджана, после завершения соответствующих процедур его тело будет отправлено в Баку.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего капитана судна.

Напомним, что 14 июля у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime.

На борту судна находились 11 граждан Азербайджана. 10 членов экипажа - граждан Азербайджана - были высажены на берег в Одессе, капитан судна погиб.

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