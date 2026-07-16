МИД Азербайджана об обнаружении тела капитана

Обнаружено тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки дрона вблизи берегов Одессы.
Как сообщили в МИД Азербайджана, после завершения соответствующих процедур его тело будет отправлено в Баку.
В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего капитана судна.
Напомним, что 14 июля у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime.
На борту судна находились 11 граждан Азербайджана. 10 членов экипажа - граждан Азербайджана - были высажены на берег в Одессе, капитан судна погиб.