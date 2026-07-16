Зеленский наградил Фидана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и отметил его орденом «За заслуги» II степени. Благодарен Турции и министру лично за работу по приближению мира (в российско-украинском конфликте)», - говорится в публикации.

По словам украинского лидера, стороны обсудили текущую ситуацию в дипломатическом процессе и шаги, которые могут активизировать работу для достижения мира.

«Я также проинформировал министра о ситуации на поле боя, а он рассказал о своих дипломатических контактах на различных уровнях. Конечно, обсудили также двусторонние отношения и реализацию соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими государствами будет только увеличиваться. Благодарю за визит и готовность сотрудничать и приближать мир», - подытожил Зеленский.