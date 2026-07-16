Американцы в восторге от Украины: У нас нет ничего подобного

Украина использует более 10 тысяч дронов в день, американская армия значительно отстает в этом плане, заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

«Сейчас Украина использует 10 000 или более беспилотников в день. Это просто поразительно. В прошлом году они произвели 3,5 миллиона дронов. Мы в США произвели 300 000. У нас нет ничего подобного тому, что есть у них», — заявил Петреус.

По его словам, украинские дроны изменили войну на Чёрном море.

«После того как Россия оккупировала Крым, у Украины не осталось военно-морского флота. Фактически, они даже затопили свой собственный флагманский корабль, так как не думали, что смогут его защитить.

И тем не менее, они вывели из строя 35% Черноморского флота России. Они его потопили.

Разведка сообщает им, где находятся корабли. Воздушные беспилотники определяют их точное местоположение, а морские дроны топят их.

Россияне заперли весь оставшийся флот в порту, расположенном так далеко от Украины, как только возможно на Чёрном море, поскольку по конвенции Монтрё им запрещено проходить через турецкие проливы.

Теперь у Украины есть морские беспилотники, которые запускают воздушные дроны ближе к этому порту, уничтожая нефтеперерабатывающие заводы, хранилища, а затем нанося удары по оставшимся там кораблям», - добавил Петреус.