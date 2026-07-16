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Яхта Путина у Бодрума

22:26 135

Суперъяхты президента России Владимира Путина и как минимум шести российских миллиардеров сосредоточились у южного побережья Турции в районе Бодрума, выяснила «Вёрстка» на основе данных сервисов морского слежения.

Так, 71-метровая яхта Victoria, которой, по данным центра «Досье», пользуются Путин и члены его семьи, с 26 июня находится вблизи посёлка Бозбюк — примерно в 84 км от Бодрума и всего в 400 метрах от пляжей пятизвёздочного отеля Six Senses Kaplankaya. В радиусе 150 км от яхты расположились суда, связанные с Романом Абрамовичем, главой ВТБ Андреем Костиным, владельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, основателем Polymetal Александром Несисом, Олегом Дерипаской и совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым.

Ближе всего к Victoria — примерно в 800 метрах — находится 55-метровая яхта Rhea (бывшая Halo), принадлежащая Абрамовичу. В 30 км от неё стоит 62-метровая Serenity & Unity (бывшая Sea & Us), которой, по данным Минюста США, пользуются Костин и его любовница Наиля Аскер-заде. До недавнего времени обе яхты находились в гавани Торба всего в 500 метрах друг от друга. В 40 км от Victoria расположена 80-метровая Genesis Алекперова, которая до 14 июля также стояла в Торбе. В 87 км находится 82-метровая Romea Несиса, в бухте Килле у Даламана, в 146 км от Victoria, стоит 73-метровая яхта Дерипаски Altair (бывшая Clio), а в марине Кушадасы, в 64 км севернее, пришвартована 73-метровая Predator, которую связывают с Махмудовым.

По данным «Вёрстки», Victoria, ранее базировавшаяся в Сочи и формально принадлежащая структурам друга Путина Геннадия Тимченко, покинула Краснодарский край 26 июня, после чего прошла через Босфор и направилась к турецкому побережью. Стоимость яхты оценивается в $30–50 млн.

Датская телерадиокомпания DR в свою очередь сообщала, что другую связанную с Путиным яхту — 80-метровую Graceful (также известную как «Косатка») стоимостью около $100 млн — в начале июля перебазировали из Балтийского моря в Североморск, на главную базу Северного флота, из-за угрозы атак украинских беспилотников. Согласно данным центра «Досье», с Путиным связаны в общей сложности девять яхт, включая Victoria и Graceful.

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