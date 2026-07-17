Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы

В Турции продолжают резко реагировать на резолюцию Европейского парламента, касающуюся вооруженных сил страны. Особое внимание вызвало то, что документ, обвиняющий турецкую армию в «насилии против женщин и детей на Кипре в 1974 году», был вынесен именно в дни обсуждения роли Анкары в обновленной архитектуре европейской безопасности. Турецкие эксперты подчеркивают, что процедура принятия подобных резолюций в международных парламентских структурах обычно такова: один из депутатов вносит предложение, затем президиум решает, какой комитет его рассмотрит. После короткого обсуждения назначается докладчик, далее подготовленный текст выносится на голосование в пленарном заседании.

«Работа греческого депутата» Любопытно, что Европарламент, который постоянно говорит о «правах человека и верховенстве демократии», поручил подготовку доклада по кипрскому вопросу одной из сторон конфликта — греческому депутату Элеоноре Мелети. Представительница правящей партии «Новая демократия» подготовила документ с обвинениями в адрес турецкой армии. Именно на его основе была принята резолюция. Эксперты отмечают: это далеко не первая и, увы, не последняя антитурецкая резолюция Европарламента. Обычно такие документы Турция комментировала на уровне МИД. Но на этот раз, помимо МИД, с резкими заявлениями выступили администрация президента, Министерство обороны и все политические партии страны. Бывший турецкий дипломат Хасан Гегуш, ранее работавший послом в Греции и Португалии, рассказал в беседе с haqqin.az, что резолюция Европарламента лишена какой‑либо логики и не заслуживает серьезного внимания. «На самом деле факты в документе настолько искажены, что даже депутат от АКЕЛ из Южного Кипра Георгиос Георгиу не выдержал и во время обсуждения заявил о зверствах, совершенных греческими военными против кипрских турок. Но атмосфера в Европарламенте такова, что если представить резолюцию из одной фразы — «Турки — варвары, их нужно подавлять где бы то ни было», — я уверен, ее примут подавляющим большинством», — отметил бывший дипломат.