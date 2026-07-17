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Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы

Хасан Гегуш комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
02:15 476

В Турции продолжают резко реагировать на резолюцию Европейского парламента, касающуюся вооруженных сил страны. Особое внимание вызвало то, что документ, обвиняющий турецкую армию в «насилии против женщин и детей на Кипре в 1974 году», был вынесен именно в дни обсуждения роли Анкары в обновленной архитектуре европейской безопасности.

Турецкие эксперты подчеркивают, что процедура принятия подобных резолюций в международных парламентских структурах обычно такова: один из депутатов вносит предложение, затем президиум решает, какой комитет его рассмотрит. После короткого обсуждения назначается докладчик, далее подготовленный текст выносится на голосование в пленарном заседании.

Документ, обвиняющий турецкую армию, был вынесен именно в дни обсуждения роли Анкары в обновленной архитектуре европейской безопасности

«Работа греческого депутата»

Любопытно, что Европарламент, который постоянно говорит о «правах человека и верховенстве демократии», поручил подготовку доклада по кипрскому вопросу одной из сторон конфликта — греческому депутату Элеоноре Мелети. Представительница правящей партии «Новая демократия» подготовила документ с обвинениями в адрес турецкой армии. Именно на его основе была принята резолюция.

Эксперты отмечают: это далеко не первая и, увы, не последняя антитурецкая резолюция Европарламента. Обычно такие документы Турция комментировала на уровне МИД. Но на этот раз, помимо МИД, с резкими заявлениями выступили администрация президента, Министерство обороны и все политические партии страны.

Бывший турецкий дипломат Хасан Гегуш, ранее работавший послом в Греции и Португалии, рассказал в беседе с haqqin.az, что резолюция Европарламента лишена какой‑либо логики и не заслуживает серьезного внимания.

«На самом деле факты в документе настолько искажены, что даже депутат от АКЕЛ из Южного Кипра Георгиос Георгиу не выдержал и во время обсуждения заявил о зверствах, совершенных греческими военными против кипрских турок. Но атмосфера в Европарламенте такова, что если представить резолюцию из одной фразы — «Турки — варвары, их нужно подавлять где бы то ни было», — я уверен, ее примут подавляющим большинством», — отметил бывший дипломат.

В 1999 году Европарламент, размахивая турецкими флагами, поддержал кандидатуру Турции на вступление в ЕС

Гегуш напомнил, что в 1999 году Европарламент, размахивая турецкими флагами, поддержал кандидатуру Турции на вступление в ЕС, и назвал нынешние шаги Брюсселя нелогичными. По его словам, изменения в Европе связаны с ростом влияния ультраправых, что отражается и на составе Европарламента, и на его отношении к Анкаре. Однако он подчеркнул, что не считает правильным преувеличивать роль греческого лобби.

«Значительную часть своей карьеры я провел в структурах, где решения принимаются консенсусом — таких как ОБСЕ и НАТО. В ОБСЕ, кроме Азербайджана, я не видел ни одной страны, способной блокировать решения, согласованные США, Россией и ЕС», — заявил Хасан Гегуш.

По его мнению, крупные европейские государства используют Грецию и Южный Кипр как удобный предлог, чтобы скрыть собственные шаги против Турции. Если бы ключевые игроки ЕС, такие как Германия, Франция и Италия, проявили более жесткую позицию, резолюция не была бы принята.

«Если бы Франция и Германия приняли решение, Турция могла бы даже войти в программу SAFE — европейскую инициативу по безопасности с бюджетом в 150 миллиардов евро. Но поскольку данные страны этого не сделали, они используют позицию Греции и Южного Кипра как оправдание», — заключил бывший дипломат.

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