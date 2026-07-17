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Бомбят Иран: под ударом ключевая транспортная артерия

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00:29 1141

В Иране атакован главный мост на трассе Бендер-Хамир — Бендер-Аббас, передает агентство Mehr.

Трасса Бендер-Хамир — Бендер-Аббас является ключевой транспортной артерией на юге Ирана. Удары по таким объектам нацелены на блокирование логистики, переброски войск и снабжения иранских портов в районе Ормузского пролива.

Также, сообщает Fars, в нескольких районах города Бандар-Аббас, расположенного на юге Ирана, были нанесены авиаудары со стороны США,

СМИ пишут и о взрывах в Ахвазе и в порту Киш.

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