Россия убивает одесситов

Российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Одессы.
По последним данным городской военной администрации, в результате атаки два человека погибли и шесть пострадали. Среди раненых трое детей.
July 16, 2026
Российская армия нанесла ракетный удар по жилым кварталам Одессы.
По последним данным городской военной администрации, в результате атаки два человека погибли и шесть пострадали. Среди раненых трое детей.
July 16, 2026
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