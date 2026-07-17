Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами

Команда Юрия Вернидуба сыграет с минским «Динамо», которое сегодня в серии пенальти одолело «Силекс» из Северной Македонии. В первом матче минчане проиграли 0:1. В выездной встрече «Динамо» выиграло с таким же счетом, а в серии пенальти белорусские футболисты оказались точнее - 6:5.

Первую игру против «Динамо» «Нефтчи» должен провести дома 23 июля, ответную - 30 июля в гостях. Минчане свой домашний матч против «Силекса» провели в болгарском городе Стара-Загора. Как известно, УЕФА запрещает белорусам принимать соперников у себя.

Противостояние с белорусами будет принципиальным для украинского главного тренера «Нефтчи» Юрия Вернидуба, который после вторжения России на территорию Украину вступил в ряды вооруженных сил и принимал участие в военных действиях.