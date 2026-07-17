Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами

Определился соперник бакинского футбольного клуба «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Команда Юрия Вернидуба сыграет с минским «Динамо», которое сегодня в серии пенальти одолело «Силекс» из Северной Македонии. В первом матче минчане проиграли 0:1. В выездной встрече «Динамо» выиграло с таким же счетом, а в серии пенальти белорусские футболисты оказались точнее - 6:5.
Первую игру против «Динамо» «Нефтчи» должен провести дома 23 июля, ответную - 30 июля в гостях. Минчане свой домашний матч против «Силекса» провели в болгарском городе Стара-Загора. Как известно, УЕФА запрещает белорусам принимать соперников у себя.
Противостояние с белорусами будет принципиальным для украинского главного тренера «Нефтчи» Юрия Вернидуба, который после вторжения России на территорию Украину вступил в ряды вооруженных сил и принимал участие в военных действиях.
Напомним, «Нефтчи» должен был начать борьбу в Лиге конференций с 1-го квалификационного раунда, но после того, как УЕФА отстранил от еврокубков «Туран-Товуз», бакинцы стартовали со 2-го этапа.