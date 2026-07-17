USD 1.7000
EUR 1.9493
RUB 2.1935
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира
Новость дня
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира

Турция оставила Россию без Средиземного моря?

01:45 179

Российский военный флот полностью покинул акваторию Средиземного моря — впервые с 2013 года, когда Москва начала поддерживать здесь постоянное присутствие. Об этом сообщил OSINT-проект Russian Forces Spotter, отслеживающий передвижения военных судов.

По данным проекта, на текущий момент в Средиземном море не зафиксировано ни одного российского боевого корабля. Аналитики отмечают, что это не разовый эпизод, а результат накопившихся проблем, из-за которых Москве стало значительно сложнее поддерживать морское присутствие в регионе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Турция закрыла для военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. Это лишило Черноморский флот возможности свободно перебрасывать суда между Чёрным и Средиземным морями — то есть проводить нормальную ротацию сил.

Сирийский порт Тартус, долгие годы служивший главной опорной точкой российского флота в регионе, постепенно теряет статус полноценной военно-морской базы. После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Россия столкнулась с трудностями при согласовании присутствия в Тартусе с новыми сирийскими властями, и порт превращается в ограниченный логистический узел, а не базу для постоянного базирования кораблей.

Аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас пояснил в комментарии The Insider, что теперь российским кораблям, направляющимся в Средиземное море, приходится выходить из портов Северной Европы — и тем же путём возвращаться обратно. При этом Москве нужно каждый раз договариваться с разными государствами о логистической поддержке кораблей, что в текущих политических условиях становится всё труднее.

Корабли заняты другими задачами. Часть сил, которые могли бы работать в Средиземном море, задействована для иных нужд — в частности, для сопровождения яхты Владимира Путина и других российских судов у берегов Великобритании.

По оценке Марка Дугласа, вопрос, скорее всего, не в том, вернутся ли российские корабли в Средиземное море, а в том, когда это произойдёт и получится ли восстановить прежний уровень присутствия. Сам Russian Forces Spotter отмечает: пока неясно, идёт ли речь о временном перерыве или о долгосрочном изменении характера российского военно-морского присутствия в регионе.

Лига Европы: «Карабах» крупно обыграл «Вестри» и встретится с ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» крупно обыграл «Вестри» и встретится с ЦСКА обновлено 01:50
01:49 2901
Турция оставила Россию без Средиземного моря?
Турция оставила Россию без Средиземного моря?
01:45 180
Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами
Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами Принципиальное противостояние в Лиге конференций
01:25 340
Россия убивает одесситов
Россия убивает одесситов видео
00:58 552
Бомбят Иран: под ударом ключевая транспортная артерия
Бомбят Иран: под ударом ключевая транспортная артерия видео
00:29 1144
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»?
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»? наша аналитика; все еще актуально
16 июля 2026, 17:47 5140
Белый дом о впечатлениях Трампа от визита в Турцию
Белый дом о впечатлениях Трампа от визита в Турцию
16 июля 2026, 23:12 1481
Зеленский наградил Фидана
Зеленский наградил Фидана
16 июля 2026, 22:51 1475
Яхта Путина у Бодрума
Яхта Путина у Бодрума
16 июля 2026, 22:26 3013
Индусы отказали Кремлю
Индусы отказали Кремлю
16 июля 2026, 22:02 3035
Лига конференций: «Зиря» вновь разгромила «Торпедо», грузинские болельщики в ярости
Лига конференций: «Зиря» вновь разгромила «Торпедо», грузинские болельщики в ярости видео, обновлено 21:50
16 июля 2026, 21:50 4630

ЭТО ВАЖНО

Лига Европы: «Карабах» крупно обыграл «Вестри» и встретится с ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» крупно обыграл «Вестри» и встретится с ЦСКА обновлено 01:50
01:49 2901
Турция оставила Россию без Средиземного моря?
Турция оставила Россию без Средиземного моря?
01:45 180
Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами
Участник войны, украинец Юрий Вернидуб выведет «Нефтчи» на матчи с белорусами Принципиальное противостояние в Лиге конференций
01:25 340
Россия убивает одесситов
Россия убивает одесситов видео
00:58 552
Бомбят Иран: под ударом ключевая транспортная артерия
Бомбят Иран: под ударом ключевая транспортная артерия видео
00:29 1144
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»?
Самодержавие ищет виноватых. При чем тут азербайджанские помидоры и «дядя Турал»? наша аналитика; все еще актуально
16 июля 2026, 17:47 5140
Белый дом о впечатлениях Трампа от визита в Турцию
Белый дом о впечатлениях Трампа от визита в Турцию
16 июля 2026, 23:12 1481
Зеленский наградил Фидана
Зеленский наградил Фидана
16 июля 2026, 22:51 1475
Яхта Путина у Бодрума
Яхта Путина у Бодрума
16 июля 2026, 22:26 3013
Индусы отказали Кремлю
Индусы отказали Кремлю
16 июля 2026, 22:02 3035
Лига конференций: «Зиря» вновь разгромила «Торпедо», грузинские болельщики в ярости
Лига конференций: «Зиря» вновь разгромила «Торпедо», грузинские болельщики в ярости видео, обновлено 21:50
16 июля 2026, 21:50 4630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться