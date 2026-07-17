Турция оставила Россию без Средиземного моря?

Российский военный флот полностью покинул акваторию Средиземного моря — впервые с 2013 года, когда Москва начала поддерживать здесь постоянное присутствие. Об этом сообщил OSINT-проект Russian Forces Spotter, отслеживающий передвижения военных судов.

По данным проекта, на текущий момент в Средиземном море не зафиксировано ни одного российского боевого корабля. Аналитики отмечают, что это не разовый эпизод, а результат накопившихся проблем, из-за которых Москве стало значительно сложнее поддерживать морское присутствие в регионе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Турция закрыла для военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. Это лишило Черноморский флот возможности свободно перебрасывать суда между Чёрным и Средиземным морями — то есть проводить нормальную ротацию сил.

Сирийский порт Тартус, долгие годы служивший главной опорной точкой российского флота в регионе, постепенно теряет статус полноценной военно-морской базы. После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Россия столкнулась с трудностями при согласовании присутствия в Тартусе с новыми сирийскими властями, и порт превращается в ограниченный логистический узел, а не базу для постоянного базирования кораблей.

Аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас пояснил в комментарии The Insider, что теперь российским кораблям, направляющимся в Средиземное море, приходится выходить из портов Северной Европы — и тем же путём возвращаться обратно. При этом Москве нужно каждый раз договариваться с разными государствами о логистической поддержке кораблей, что в текущих политических условиях становится всё труднее.

Корабли заняты другими задачами. Часть сил, которые могли бы работать в Средиземном море, задействована для иных нужд — в частности, для сопровождения яхты Владимира Путина и других российских судов у берегов Великобритании.

По оценке Марка Дугласа, вопрос, скорее всего, не в том, вернутся ли российские корабли в Средиземное море, а в том, когда это произойдёт и получится ли восстановить прежний уровень присутствия. Сам Russian Forces Spotter отмечает: пока неясно, идёт ли речь о временном перерыве или о долгосрочном изменении характера российского военно-морского присутствия в регионе.