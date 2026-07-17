Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет…

Серебряный призер чемпионата Азербайджана « Карабах » вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с болгарским ЦСКА. Матчи должны пройти 23 июля (в Баку) и 30-го (в Софии).

Но уже 20 июля состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда. Здесь пара «Карабах» - ЦСКА за счет высокого рейтинга (42,750) азербайджанской команды будет среди «сеяных».

В случае победы над болгарами «Карабах» в 3-м раунде может встретиться с одной из следующих команд:

«Ягеллония» (Польша);

победитель пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Шериф» (Молдова);

победитель пары «Хаммарбю» (Швеция) — «Андерлехт» (Бельгия);

победитель пары «Пафос» (Кипр) - «Хайдук» (Хорватия);

победитель пары «Тромсе» (Норвегия) - «Градец Кралове» (Чехия);

неудачник пары из Лиги чемпионов «Штурм» (Австрия) — «Хартс» (Шотландия);

неудачник пары из Лиги чемпионов «Фенербахче» (Турция) — «Гурник» (Польша).

В решающем квалификационном раунде - раунде плей-офф - «Карабах» также будет «сеяным» при жеребьевке. Из 12 потенциальных соперников четыре уже известны. Это - «Сент-Трюйден» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция), ОФИ (Греция) и «Лиллестрем» (Норвегия).