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Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1

Это лучший результат в Европе!
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:50 1089

Азербайджанские футбольные клубы «Сабах», «Карабах» и «Зиря» уверенно преодолели 1-й квалификационный раунд в еврокубках. Наши команды победили во всех шести матчах с общей разницей мячей 16:1!

Напомним, «Сабах» в Лиге чемпионов прошел чемпиона Уэльса ТНС - 2:0, 2:1. «Карабах» в Лиге Европы и «Зиря» в Лиге конференций одержали по две победы со счетом 3:0, выбив исландскую «Вестри» и грузинское «Торпедо».

Никогда ранее азербайджанские футбольные команды не выигрывали шесть матчей в одном еврокубковом раунде!

В сезоне 2017/18 наши клубы победили в шести играх подряд, но серия растянулась на два квалификационных раунда - 1-й и 2-й. 

Тогда в 1-м раунде Лиги Европы «Зиря» дважды обыграла «Дифферданж» из Люксембурга - 2:0, 2:1. А бакинский «Интер» взял верх над сербской «Младостью» - 3:0, 2:0.

2-й раунд начался с победы «Карабаха» в Лиге чемпионов над грузинской «Самтредиа» (5:0) и продолжился успехом «Интера» в матче с командой «Фола» из Люксембурга (1:0). Серия прервалась в матче «Габалы» с польской «Ягеллонией» (1:1) в Лиге Европы.

Уже через несколько дней, 21 июля, «Сабах» будет иметь возможность установить рекорд - семь побед подряд азербайджанских клубов в континентальных турнирах. Надо обыграть в Масазыре финский КуПС. 

Среди стран, которые уже начали выступление в еврокубках, Азербайджан демонстрирует лучший результат. Шесть побед принесли нам 6 очков в таблице коэффициентов УЕФА. Азербайджан - единственная страна, которая не потеряла ни одного очка. На данный момент в борьбу вступили клубы 33 стран из 54-х.

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