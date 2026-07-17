Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»

Речь Дональда Трампа длилась 25 минут. Трамп начал свою речь с напоминания о «катастрофической ситуации», которая сложилась в Соединенных Штатах, когда он вернулся в Белый дом в январе 2025 года. «Менее двух лет назад мы унаследовали катастрофическую экономическую и социальную ситуацию, после самой низкой инфляции, зафиксированной за последние 48 лет», - сказал Трамп, ссылаясь на последний отчет по инфляции. После хозяин Белого дома заявил о «шокирующих уязвимостях» избирательной системы страны и сообщил о рассекречивании разведданных, которые, в частности, указывают на то, что Китай получил доступ к данным 220 миллионов американских избирателей.

«В течение нескольких лет, начиная с избирательной кампании 2020 года, КНР осуществляла операцию, которая, как считается, стала крупнейшим в истории случаем утечки данных о выборах», - сказал Трамп. По его словам, в распоряжении китайских властей оказались имена, адреса, номера телефонов, партийная принадлежность и другая информация об американских избирателях. Такие данные, указал Трамп, были «куплены, украдены или получены путем взлома».

Говоря о несовершенстве избирательной системы, Трамп также заявил, что в четырех штатах в качестве избирателей были зарегистрированы около 278 тысяч человек, не обладающих гражданством США.

Отдельно Трамп отметил, что Китай использовал якобы полученные данные американских избирателей, чтобы повлиять в том числе и на президентские выборы 2020 года, на которых он уступил демократу Джо Байдену. По словам американского лидера, КНР пыталась добиться его поражения на предпоследних выборах в том числе заменой реальных голосов и подкупом журналистов, которые негативно писали про него. Китай «платил огромные суммы денег» за еще большее число негативных публикаций про Трампа, заявил президент.

Американский лидер утверждает, что КНР пыталась добиться его поражения на выборах, в частности, потому, что он собирался применить в отношении страны многомиллиардные тарифы и построить «сильнейшую армию в мире». При этом, отметил Трамп, воспользоваться уязвимостями избирательной системы США, может не только Китай, но и другие «противники» страны: «Противники США — в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки — обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США».

В сокрытии озвученной информации Трамп обвинил представителей «глубинного государства» в американских спецслужбах, которые «активно подавляли и преуменьшали данные о масштабах зловещего вмешательства Китая в выборы, скрывая их как от президента, так и от американского народа».

«Сегодня я обращаюсь к Управлению директора национальной разведки, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ с требованием расследовать, как и почему столь важная информация была скрыта; уволить лиц, причастных к ее сокрытию, и - при наличии оснований - возбудить уголовные дела против виновных», - отметил Трамп.

Посольство Китая в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы. Заявление дипмиссии приводит CBS News.

«Китай неизменно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, — говорится в заявлении. — Выборы в США — это внутреннее дело Соединенных Штатов. Их исход определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США».