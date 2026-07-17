Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции

Критика премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможной продажи Турции американских истребителей F-35 вызвала недовольство президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Axios.

Нетаньяху раскритиковал планы продажи F-35 Турции незадолго до поездки Трампа в Анкару в начале июля. Один из собеседников Axios заявил, что президент США был «разозлен» заявлениями премьера. Другой источник отметил, что президент США считал, что «Биби не имел права» высказываться по этому вопросу.

Как пишет Axios, на этом фоне Нетаньяху уже более двух недель пытается договориться о новой встрече с Трампом, однако она до сих пор не подтверждена.

В начале июля Нетаньяху заявил, что поставки Турции F-35 нарушат баланс сил на Ближнем Востоке. По его словам, он лично призвал президента Трампа отказаться от этой сделки. Нетаньяху также заявил, что Турция, по его утверждению, не способствует миру и стабильности в регионе, а угрожает Израилю.