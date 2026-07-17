Американские морпехи высадились на нефтетанкер

Военнослужащие США высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для его досмотра, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

С 2024 года Wen Yao находится в санкционных списках за перевоз иранской нефти и содействие Национальной иранской нефтяной компании.

Помимо досмотра Wen Yao, американские военные поднялись на борт еще одного неназванного корабля.

По данным ведомства, силы США перенаправили три коммерческих судна, которые предприняли попытку прорвать блокаду. Еще одно судно-нарушитель было полностью выведено из строя.