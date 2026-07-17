Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси

Информационные нападки на НПЗ в Кулеви продолжаются. 13 июля в немецком деловом издании Handelsblatt был опубликован материал, в котором этот грузинский НПЗ вновь обвинили в содействии обходу санкций против РФ, в переработке российской сырой нефти в бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты. Хотя управляющая НПЗ в Кулеви компания Black Sea Petroleum уже официально заявляла, что к августу-сентябрю 2026 года прекращает переработку российской нефти, перейдя на сырье из других стран. В начале 2026 года Еврокомиссия даже хотела включить нефтяной терминал в Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ. Но в последний момент не стала этого делать после предоставления грузинской стороной исчерпывающей информации о работе НПЗ и нефтяного терминала в Кулеви. Сейчас же публикации Handelsblatt появились в момент усугубления топливного кризиса в РФ, связанного с ударами украинских дронов по российским НПЗ. Одновременно обостряется положение с тотальной топливной и энергетической блокадой оккупированного РФ украинского Крыма. Там критически не хватает горючего, в ряде населенных пунктов сутками отсутствует электроэнергия, начались даже отключения мобильной связи на севере полуострова, в Джанкое и окрестностях. Российский военный эксперт Максим Климов считает, что ситуация в Крыму могла быть для РФ и хуже. Если бы Украина позволила «наполниться» полуострову туристами, а затем бы резко начала кампанию ударов дронами по топливной логистике, энергетике и коммуникациям. Тогда могла бы начаться паника со всеми вытекающими последствиями. Но украинская сторона начала свою операцию накануне курортного сезона, сорвав его на оккупированных территориях.

Топливная блокада оккупированного Крыма может быть лишь первым этапом более масштабной операции по аналогичной блокаде всего юга РФ. Возможности для этого у украинской стороны найдутся, если войну не удастся «заморозить». Особенно учитывая выделяемые ЕС Украине средства для производства дронов и доступ к западным технологиям. Топливный кризис вынуждает Россию импортировать горючее. И не только из соседней Беларуси, но и Индии, куда она в последние годы активно экспортировала свою сырую нефть. Но с доставкой импортного топлива в РФ могут возникнуть проблемы. После «охоты» на перевозящие в Крым топливо российские суда в Азовском море Силы беспилотных систем (СБС) Украины перенесли свои действия в акваторию Черного моря. В ночь с 14 на 15 июля 2026 г. здесь было поражено как минимум 20 российских танкеров. Импортные бензин и дизтопливо рискуют просто не попасть в российские черноморские порты. Особенно если «охота» на них будет вестись так же, как на танкеры и паромы, пытавшиеся преодолеть «топливную блокаду» Крыма через Азовское море и Керченский пролив. Угроза тотальной топливной блокады юга РФ вполне реальна. Но есть одна потенциальная «лазейка». Если направлять импортное горючее в порты Грузии морем, а затем через ее территорию на Северный Кавказ, то теоретически «бензиновый голод» в РФ можно смягчить. Также на российский рынок могут быть перенаправлены производящиеся на НПЗ в Кулеви нефтепродукты. На Западе прекрасно понимают возможности «грузинской лазейки» и того, что НПЗ в Кулеви может работать на российский рынок. Угрозы санкций против нефтяного терминала в Кулеви и нынешние публикации о НПЗ явно преследуют цель – предупредить власти в Тбилиси, чтобы те и не думали задействовать эту «лазейку».

Возможно, о прорыве топливной блокады через Грузию думают и в Москве. Во всяком случае МИД РФ вновь «резко подобрел» в отношении Тбилиси и стал его «защищать». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По ее словам, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает раздражение у зарубежных оппонентов. Также Мария Захарова отметила, что суверенное развитие Грузии воспринимается Вашингтоном и Брюсселем как прямой вызов их глобальному влиянию и в связи с этим внешние силы активно используют экономические и политические рычаги давления на грузинское руководство. Еще недавно тот же МИД РФ требовал от Грузии фактического признания сепаратистов Абхазии и Цхинвальского региона и заключения с ними «соглашения о неприменении силы». Нынешнее возобновление «прогрузинской» риторики в российском дипломатическом ведомстве выглядит очень символичным и вряд ли случайным. Но Грузии нет особого смысла идти на дополнительное обострение конфликта с Западом и помогать той самой РФ, которая оккупирует грузинские территории и даже не хочет говорить об их деоккупации.