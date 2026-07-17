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Грузинский капкан для России… А Европа посылает сигнал Тбилиси

наша аналитика
Вахтанг Джохадзе, собкор, Тбилиси
10:20 1528

Информационные нападки на НПЗ в Кулеви продолжаются. 13 июля в немецком деловом издании Handelsblatt был опубликован материал, в котором этот грузинский НПЗ вновь обвинили в содействии обходу санкций против РФ, в переработке российской сырой нефти в бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты.

Хотя управляющая НПЗ в Кулеви компания Black Sea Petroleum уже официально заявляла, что к августу-сентябрю 2026 года прекращает переработку российской нефти, перейдя на сырье из других стран.

В начале 2026 года Еврокомиссия даже хотела включить нефтяной терминал в Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ. Но в последний момент не стала этого делать после предоставления грузинской стороной исчерпывающей информации о работе НПЗ и нефтяного терминала в Кулеви. Сейчас же публикации Handelsblatt появились в момент усугубления топливного кризиса в РФ, связанного с ударами украинских дронов по российским НПЗ.

Одновременно обостряется положение с тотальной топливной и энергетической блокадой оккупированного РФ украинского Крыма. Там критически не хватает горючего, в ряде населенных пунктов сутками отсутствует электроэнергия, начались даже отключения мобильной связи на севере полуострова, в Джанкое и окрестностях. Российский военный эксперт Максим Климов считает, что ситуация в Крыму могла быть для РФ и хуже. Если бы Украина позволила «наполниться» полуострову туристами, а затем бы резко начала кампанию ударов дронами по топливной логистике, энергетике и коммуникациям. Тогда могла бы начаться паника со всеми вытекающими последствиями. Но украинская сторона начала свою операцию накануне курортного сезона, сорвав его на оккупированных территориях.

Информационные нападки на НПЗ в Кулеви продолжаются. Грузинский НПЗ вновь обвинили в содействии обходу санкций против РФ, в переработке российской сырой нефти в бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты

Топливная блокада оккупированного Крыма может быть лишь первым этапом более масштабной операции по аналогичной блокаде всего юга РФ. Возможности для этого у украинской стороны найдутся, если войну не удастся «заморозить». Особенно учитывая выделяемые ЕС Украине средства для производства дронов и доступ к западным технологиям.

Топливный кризис вынуждает Россию импортировать горючее. И не только из соседней Беларуси, но и Индии, куда она в последние годы активно экспортировала свою сырую нефть. Но с доставкой импортного топлива в РФ могут возникнуть проблемы. После «охоты» на перевозящие в Крым топливо российские суда в Азовском море Силы беспилотных систем (СБС) Украины перенесли свои действия в акваторию Черного моря. В ночь с 14 на 15 июля 2026 г. здесь было поражено как минимум 20 российских танкеров. Импортные бензин и дизтопливо рискуют просто не попасть в российские черноморские порты. Особенно если «охота» на них будет вестись так же, как на танкеры и паромы, пытавшиеся преодолеть «топливную блокаду» Крыма через Азовское море и Керченский пролив.

Угроза тотальной топливной блокады юга РФ вполне реальна. Но есть одна потенциальная «лазейка». Если направлять импортное горючее в порты Грузии морем, а затем через ее территорию на Северный Кавказ, то теоретически «бензиновый голод» в РФ можно смягчить. Также на российский рынок могут быть перенаправлены производящиеся на НПЗ в Кулеви нефтепродукты. На Западе прекрасно понимают возможности «грузинской лазейки» и того, что НПЗ в Кулеви может работать на российский рынок. Угрозы санкций против нефтяного терминала в Кулеви и нынешние публикации о НПЗ явно преследуют цель – предупредить власти в Тбилиси, чтобы те и не думали задействовать эту «лазейку».

Угроза тотальной топливной блокады юга РФ вполне реальна. Но есть одна потенциальная «лазейка»: если направлять импортное горючее в порты Грузии морем, а затем через ее территорию на Северный Кавказ, то теоретически «бензиновый голод» в РФ можно смягчить. На Западе прекрасно понимают возможности «грузинской лазейки»

Возможно, о прорыве топливной блокады через Грузию думают и в Москве. Во всяком случае МИД РФ вновь «резко подобрел» в отношении Тбилиси и стал его «защищать». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии из-за ее самостоятельного политического курса. По ее словам, стремление властей в Тбилиси проводить национально ориентированную политику вызывает раздражение у зарубежных оппонентов. Также Мария Захарова отметила, что суверенное развитие Грузии воспринимается Вашингтоном и Брюсселем как прямой вызов их глобальному влиянию и в связи с этим внешние силы активно используют экономические и политические рычаги давления на грузинское руководство.

Еще недавно тот же МИД РФ требовал от Грузии фактического признания сепаратистов Абхазии и Цхинвальского региона и заключения с ними «соглашения о неприменении силы». Нынешнее возобновление «прогрузинской» риторики в российском дипломатическом ведомстве выглядит очень символичным и вряд ли случайным. Но Грузии нет особого смысла идти на дополнительное обострение конфликта с Западом и помогать той самой РФ, которая оккупирует грузинские территории и даже не хочет говорить об их деоккупации.

Российские туристы возвращаются из Абхазии с полными баками бензина и дизтоплива

Наоборот, в Кремле по-прежнему пытаются создать в оккупированной грузинской Абхазии «образцовый курорт» на фоне провала сезона в аннексированном Крыму. Оккупированная Абхазия снабжается бензином с территории РФ несмотря на жесточайший топливный кризис на собственно российской территории, т.е. здесь строят своеобразную «потемкинскую деревню». В роли «Потемкина» выступает куратор оккупированных регионов – замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По сообщениям из соцсетей, российские туристы возвращаются из Абхазии с полными баками бензина и дизтоплива. Такая еще недавно казавшаяся фантастической реальность говорит о том, что в случае продолжения российско-украинской войны нельзя исключать никаких сценариев. В том числе и того, что снабжение горючим юга РФ станет критически зависимо от Грузии.

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