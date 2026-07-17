Цифровой прорыв в логистике: почему «Единое окно» станет преимуществом Азербайджана

В Баку представили Информационную систему «Единое окно» – Цифровую логистическую платформу. Это следующий этап цифровой трансформации логистической экосистемы Азербайджана. На презентации собрались представители государственных органов, бизнеса и профессионального сообщества: участникам показали ключевые возможности платформы, первые результаты ее внедрения и дальнейшие этапы развития проекта.

Идея, лежащая в основе проекта, проста: свести государство, бизнес и логистику в единую цифровую среду. Платформа объединяет государственные органы, предпринимателей и других участников экосистемы в едином цифровом пространстве, делая процессы более эффективными, прозрачными и предсказуемыми.

Сегодня конкурентоспособность транспортно-логистической отрасли определяется не только развитием дорог, портов и железнодорожной инфраструктуры, но и уровнем цифровизации процессов. Именно поэтому ведущие государства мира создают национальные системы SingleWindow («Единое окно»), объединяющие всех участников логистической экосистемы в единой цифровой среде.

Стратегическое значение для Азербайджана

Для Азербайджана этот проект – больше, чем цифровизация государственных услуг. Страна последовательно формирует современную систему управления транспортно-логистическими процессами, которая дополняет существующие инфраструктурные преимущества эффективными цифровыми механизмами взаимодействия государства и бизнеса.

Практическим инструментом для этого и стала Информационная система «Единое окно» – Цифровая логистическая платформа. Ее ключевая цель – создать единую цифровую экосистему, объединяющую государственные органы, предпринимателей, перевозчиков, экспедиторов и других игроков отрасли, тем самым перейти от разрозненных процедур к единой модели организации логистических процессов.

На презентации платформы заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов подчеркнул: «Модель «Единого окна» на национальном уровне реализована лишь в ограниченном числе стран мира, и Азербайджан последовательно формирует такую цифровую экосистему, объединяющую государство и бизнес. Это стратегический шаг, направленный на укрепление позиций Азербайджана как современного транспортно-логистического центра региона».

По словам замминистра, реализация проекта выводит Азербайджан в число немногих государств мира, внедряющих модель «Единого окна» на национальном уровне, а на постсоветском пространстве делает страну лидером по созданию единой цифровой логистической экосистемы.

В ходе мероприятия также выступили заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов и исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы. Они подчеркнули значение цифровизации логистических процессов, развития межведомственного взаимодействия и формирования единой цифровой логистической экосистемы как одного из ключевых факторов повышения эффективности государственного управления и устойчивого экономического развития.