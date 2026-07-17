Цифровой прорыв в логистике: почему «Единое окно» станет преимуществом Азербайджана

В Баку представили Информационную систему «Единое окно» – Цифровую логистическую платформу. Это следующий этап цифровой трансформации логистической экосистемы Азербайджана. На презентации собрались представители государственных органов, бизнеса и профессионального сообщества: участникам показали ключевые возможности платформы, первые результаты ее внедрения и дальнейшие этапы развития проекта.
Идея, лежащая в основе проекта, проста: свести государство, бизнес и логистику в единую цифровую среду. Платформа объединяет государственные органы, предпринимателей и других участников экосистемы в едином цифровом пространстве, делая процессы более эффективными, прозрачными и предсказуемыми.
Сегодня конкурентоспособность транспортно-логистической отрасли определяется не только развитием дорог, портов и железнодорожной инфраструктуры, но и уровнем цифровизации процессов. Именно поэтому ведущие государства мира создают национальные системы SingleWindow («Единое окно»), объединяющие всех участников логистической экосистемы в единой цифровой среде.
Стратегическое значение для Азербайджана
Для Азербайджана этот проект – больше, чем цифровизация государственных услуг. Страна последовательно формирует современную систему управления транспортно-логистическими процессами, которая дополняет существующие инфраструктурные преимущества эффективными цифровыми механизмами взаимодействия государства и бизнеса.
Практическим инструментом для этого и стала Информационная система «Единое окно» – Цифровая логистическая платформа. Ее ключевая цель – создать единую цифровую экосистему, объединяющую государственные органы, предпринимателей, перевозчиков, экспедиторов и других игроков отрасли, тем самым перейти от разрозненных процедур к единой модели организации логистических процессов.
На презентации платформы заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов подчеркнул: «Модель «Единого окна» на национальном уровне реализована лишь в ограниченном числе стран мира, и Азербайджан последовательно формирует такую цифровую экосистему, объединяющую государство и бизнес. Это стратегический шаг, направленный на укрепление позиций Азербайджана как современного транспортно-логистического центра региона».
По словам замминистра, реализация проекта выводит Азербайджан в число немногих государств мира, внедряющих модель «Единого окна» на национальном уровне, а на постсоветском пространстве делает страну лидером по созданию единой цифровой логистической экосистемы.
В ходе мероприятия также выступили заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов и исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы. Они подчеркнули значение цифровизации логистических процессов, развития межведомственного взаимодействия и формирования единой цифровой логистической экосистемы как одного из ключевых факторов повышения эффективности государственного управления и устойчивого экономического развития.
Ценность для государства, бизнеса и общества
Практическая ценность проекта выходит далеко за рамки цифровизации отдельных административных процедур.
Для государства платформа – это более эффективное межведомственное взаимодействие, больше прозрачности и решения на основе актуальных данных.
Для бизнеса – сокращение административной нагрузки, ускорение логистических процессов, упрощение взаимодействия с государственными органами и снижение операционных издержек.
Для общества это устойчивость цепочек поставок. Практически каждый товар – от продуктов питания и лекарственных препаратов до промышленного оборудования и строительных материалов – проходит через логистическую систему. Чем эффективнее организованы эти процессы, тем стабильнее обеспечивается внутренний рынок товарами и услугами, тем благоприятнее условия для развития предпринимательства, привлечения инвестиций и устойчивого экономического роста.
Первые результаты уже подтверждают масштаб проекта. На первом этапе в Информационную систему «Единое окно» переведены семь государственных процессов, связанных с экспортными операциями, еще пятнадцать находятся на стадии реализации. Всего до конца года планируется подключить к платформе более 40 бизнес-процессов.
Среди уже цифровизированных процессов — получение фумигационного акта Министерства сельского хозяйства и оформление экспортных таможенных деклараций в единой цифровой среде. Представители бизнеса, уже использовавшие платформу, отмечают упрощение процедур и более оперативное взаимодействие с государственными сервисами.
Ограниченный клуб государств
Слова Гумматова – не преувеличение. Во многих странах успешно функционируют отдельные государственные электронные сервисы, но построение национальной системы «Единое окно» – задача другого масштаба. Она требует объединения десятков государственных органов, информационных систем и всех участников логистической экосистемы в единой цифровой среде.
Поэтому количество государств, внедривших такую модель на национальном уровне, остается ограниченным. Международная практика показывает: подобные проекты развиваются годами, постепенно интегрируя новые государственные сервисы, участников рынка и международные цифровые решения.
Показателен опыт Сингапура, где развитие системы TradeNet продолжается уже более трех десятилетий. Модель «Единого окна» – это не отдельная информационная система, а долгосрочная национальная цифровая инфраструктура, которая развивается вместе с экономикой страны.
Что дальше?
Развитие Информационной системы «Единое окно» – Цифровой логистической платформы будет продолжено за счет последовательной цифровизации новых логистических процессов, подключения государственных сервисов, расширения функциональных возможностей платформы и развития международного обмена данными с государствами-партнерами.
Такой путь соответствует мировой практике развития национальных систем «Единого окна». Он позволит повысить эффективность логистических процессов, укрепить международное цифровое взаимодействие и создать современную цифровую инфраструктуру, соответствующую статусу Азербайджана как одного из ведущих транспортно-логистических центров региона.
Реализация проекта также укрепит позиции Азербайджана как лидера по внедрению модели «Единого окна» на постсоветском пространстве, подтверждая роль страны как одного из драйверов цифровой трансформации логистики в регионе.