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Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры

10:36 1699

Город Керчь в аннексированном РФ Крыму в ночь на 17 июля подвергся налету украинских дронов, сообщает украинский мониторинговый ресурс «Крымский ветер».

Около часа ночи местные жители рассказали о «мощном прилете» и возгорании в районе железнодорожного вокзала Керчи, после спутники стали фиксировать «множественные очаги пожаров» в районе станции, которая находится неподалеку от Крымского моста. По предварительным данным канала, загорелись склады и, вероятно, нефтебаза «Керчь», а также эшелоны на путях. По не подтвержденной пока информации, огонь также охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию ПС «Керченская».

О ночной атаке на Керчь также сообщает украинский канал Exilenova+, публикующий видео пролета беспилотников. Отмечается, что сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар в районе железнодорожной станции, которая стала критически загружена из-за атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру полуострова.

Кроме того, Supernova пишет, что украинские дроны ночью ударили еще по шести российским танкерам в Черном море.

Накануне Силы беспилотных систем Украины (СБС) заявляли, что с 6 по 16 июля в Азовском и Черном морях были поражены 147 российских теневых судов.

Также ночью дроны ВСУ, предварительно, атаковали насосную станцию и ПС 110/35/6 кВ «Коктебель» недалеко от одноименного поселка. В этом районе фиксируется пожар. Два дня назад на севере Крыма объявили об ограничении работы мобильной связи 16 часами в сутки на фоне перебоев с электричеством. Это коснулось пока только города Джанкой.

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