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Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира

Законопроект Грэма о санкциях против России получил большинство в Сенате

10:45 559

Законопроект о санкциях против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, уже имеет более 60 соавторов — этого достаточно для его принятия в Сенате. Об этом сообщает издание Axios.

По данным источника, знакомого с ситуацией, законопроект имеет по меньшей мере 61 соавтора: 39 республиканцев и 22 демократа.

Самым большим препятствием, которое остается, является определение сроков для рассмотрения законопроекта на заседании, отмечает издание.

14 июля сенаторы США представили обновленную версию законопроекта о санкциях против России, разработанного Линдси Грэмом. Законопроект смягчает угрозу введения пошлин в отношении Китая, Индии и других крупных импортеров нефти и газа из РФ, которая содержалась в первоначальной версии.

Законопроект предлагает ввести санкции против российских должностных лиц и использовать пошлины для оказания давления на Китай и Индию с целью снижения их зависимости от России в поставках энергоносителей.

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