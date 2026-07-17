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Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы

ФОТО
10:54 519

В Одессе во время российского ракетного удара погибло два человека. Среди погибших – женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы.

«Количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки увеличилось до 10, среди них дети», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание станции технического обслуживания, там возник пожар. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили, написал Кипер.

Город Сумы повторно подвергся ударам российских управляемых авиабомб. По информации областной военной администрации, по городу нанесено пять ударов, в том числе по центральной части. Масштабы разрушений и сведения о возможных жертвах выясняются.

Известно о попадании по гражданской инфраструктуре Сум в нескольких частях города, в том числе два удара пришлось на центр.

Кроме того, повреждено нежилое многоэтажное здание, а в постройках вокруг выбиты сотни окон, сообщил глава областной военной администраций Олег Григоров.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на пятницу Украину атаковали 8 ракет и 130 дронов.

Силам ПВО удалось сбить 5 ракет и 115 беспилотников различного типа, говорится в сводке.

Зафиксировано попадание двух ракет и восьми ударных БПЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов в пяти локациях. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели, отметили украинские военные.

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