Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы

В Одессе во время российского ракетного удара погибло два человека. Среди погибших – женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы.

«Количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки увеличилось до 10, среди них дети», — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кроме того, в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание станции технического обслуживания, там возник пожар. Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили, написал Кипер.