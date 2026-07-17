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Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане

10:56 903

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по центру управления специальными операциями США, расположенному на территории Сирии, утверждает агентство Tasnim.

По его информации, в результате атаки якобы уничтожены радиолокационная станция и вертолеты противника.

Также утверждается, что ВМС КСИР нанесли удар и «уничтожили» радар морского контроля на скалах Салама, а также американский радар управления воздушным движением в районе Ганам в Омане.

Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия ВС США.

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