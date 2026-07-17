Euromoney вновь признал Банк ABB «Лучшим банком года»

Глобальный финансовый журнал Euromoney признал Банк ABB «Лучшим банком года» в Азербайджане. Решение экспертной комиссии журнала было объявлено 16 июля 2026 года в Лондоне на торжественной церемонии вручения премии Awards for Excellence, где Банку была вручена награда.

В числе банков, удостоенных звания «Лучший банк года» в различных категориях, – такие ведущие финансовые институты, как Deutsche Bank, HSBC, UniCredit, Mashreq, İş Bankası и другие.

Основанная в 1969 году группа Euromoney объединяет множество компаний, специализирующихся в банковской и финансовой сферах. Премия журнала Awards for Excellence считается одной из наиболее престижных международных наград для финансовых организаций. Ежегодно журнал анализирует деятельность банков, работающих более чем в 100 странах мира. При оценке учитываются достигнутые ими за год результаты, а также мнения международных банков-корреспондентов, известных финансистов и банкиров. По итогам такого всестороннего анализа Euromoney определяет обладателей наград.

Банк ABB был удостоен этой награды за высокое качество активов, устойчивость, прибыльность, обширную клиентскую базу, развитые глобальные партнерские связи, проекты в сфере цифровизации, а также широкое применение решений на основе искусственного интеллекта.

Отметим, что по итогам последних рейтингов журналов The Banker и Global Finance Банк ABB также был признан «Банком года» в Азербайджане.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.