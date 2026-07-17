Каспий сократился на Албанию. Вместо моря – два соленых болота

Каспийское море продолжает сокращаться в размерах. По данным Института океанологии Российской академии наук, с 1996 по 2025 год водная поверхность Каспия сократилась на 28 644 квадратных метра — 7,4%, что равно примерно площади Албании. Проведенные различными НИИ исследования подтвердили, что падение уровня Каспийского моря не просто продолжается, но и стремительно ускоряется. С 2005 по 2019 год уровень моря снижался в среднем на 8,16 см ежегодно, в 2020–2024 годах скорость обмеления увеличилась почти в три раза, достигая показателей до 22–30 см в год. Ученые отмечают, что общие потери глубины Каспия с 1995 года составили три метра, а через несколько лет уровень моря может снизиться до 30-31 метра. Обмеление создаст колоссальные проблемы для судоходства на Каспии, где порты всех прикаспийских стран уже сталкиваются со сложностями. Согласно исследованиям казахстанских ученых, в ближайшие 5 лет (до 2031 года) вода может отступить на сотни метров или даже километры. Отступление моря приведет к кризису всей прибрежной инфраструктуры: отелей, пляжных комплексов, центров отдыха, ресторанов, ориентированных на туризм. Абшеронские пляжные комплексы потеряют функциональность, кромка воды отступит на 3-4 километра. С отступлением моря потеряют цену и престиж целые комплексы коттеджей премиум-класса у берега моря. Снижение уровня моря может повлечь также крайне негативные последствия для экосистемы. Обмеление протоков, уменьшение мест для нереста, повышение засоления приведут к сокращению зон для кормления косяков рыб, соответственно, наступит деградация рыбодобывающих предприятий. Снижение уровня моря существенно затруднит хозяйственную деятельность в береговых и мелководных зонах. Особенно затронет это предприятия, связанные с портовыми сооружениями и морскими перевозками.

Пока по проблемам обмеления Каспия среди прикаспийских стран нет единой позиции и видения решения проблемы. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, в некоторых районах береговая линия отступила на 35 километров. По итогам исследований казахстанских специалистов, до 2025 года средний уровень моря опустился до отметки минус 29 метров по Балтийской системе высот, что стало историческим минимумом с 1977 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в апреле 2026 года в Астане созвал масштабный Региональный экологический саммит (РЭС) с участием представителей 55 стран, ООН и международных организаций. На форуме был дан старт проекту Blueing the Caspian Sea. Казахстан предложил принять межгосударственную программу для предотвращения деградации Каспия и привлечь к этому процессу финансовые институты. Было принято решение о создании специальной группы экспертов из прикаспийских государств, которая разберется в причинах обмеления моря и примет какие-то практические решения. Однако прошедший саммит выявил факт отсутствия у прикаспийских стран общего понимания причин кризиса и какой бы то ни было единой стратегии по спасению Каспия. Российская сторона предпринимала попытки обосновать обмеление исключительно естественными причинами и обратимыми процессами. Море отходит, но когда-то вернется в границы 80-х годов 20-го века. Россияне предлагают углубить устье Волги, тем самым сократить площадь испарения речной воды, которая впадает в Каспий. Азербайджан и Казахстан вполне обоснованно указывают на построенные вдоль Волги, основного источника воды Каспия, более 800 водохранилищ. На конференции российская делегация не согласилась с позицией Азербайджана, который связывает падение уровня моря с чрезмерной зарегулированностью Волги — строительством многочисленных плотин и масштабным забором воды из Волги и Урала для нужд сельского хозяйства и российской промышленности. Москва настаивает на необходимости дополнительных наблюдений, исследований, утверждая, что обмеление вызвано прежде всего изменением климата и трансформацией режима осадков в бассейне Волги. То есть до 2036 года ничего конкретного по спасению Каспия предприниматься не будет. К тому времени уровень моря может настолько упасть, что Каспий будет представлять собой 2 отдельных соленых озера с затхлой водой.

Судя по всему, быстрых и эффективных решений не будет. Председатель Казахского общества охраны природы, эколог Айжан Скакова в беседе с haqqin.az отметила, что для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер: «Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. В этот процесс важно активно вовлекать международные организации и финансовые институты. Тегеранская конвенция связывает все пять каспийских государств. Ряд документов по обмелению Каспия приняты, другие на стадии подписания. Временный секретариат Тегеранской конвенции - Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря находится в Женеве. Планируется, что первым постоянным местом базирования станет именно Баку, так как это единственная столица прикаспийской страны, которая находится на берегу Каспия». Скакова отметила, что с инициативой принятия межгосударственной программы по Каспийскому морю выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: «То есть видны контуры общего движения вперед, но для этого нужно понять проблему падения уровня моря не разрозненно, фрагментарно, а провести хорошую фундаментальную работу, результаты, которой будут понятны всем прикаспийским странам».