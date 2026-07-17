В Казахстан запретили ввозить пшеницу

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан вводит временный запрет на ввоз пшеницы на территорию страны автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Соответствующий указ вступает в силу с 27 июля 2026 года, сообщает агентство Kazinform.

Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на импорт пшеницы как из третьих стран, так и из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение сделано лишь для поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». При этом уточняется, что ввезенная в адрес указанных предприятий пшеница не подлежит дальнейшей реализации на внутреннем и внешних рынках.

Ограничения также не коснутся пшеницы, перемещаемой через территорию Казахстана транзитом в рамках железнодорожных перевозок, в том числе между другими государствами-членами ЕАЭС.