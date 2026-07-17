USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира
Новость дня
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира

В Казахстан запретили ввозить пшеницу

11:32 372

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан вводит временный запрет на ввоз пшеницы на территорию страны автомобильным, водным и железнодорожным транспортом. Соответствующий указ вступает в силу с 27 июля 2026 года, сообщает агентство Kazinform.

Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на импорт пшеницы как из третьих стран, так и из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключение сделано лишь для поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». При этом уточняется, что ввезенная в адрес указанных предприятий пшеница не подлежит дальнейшей реализации на внутреннем и внешних рынках. 

Ограничения также не коснутся пшеницы, перемещаемой через территорию Казахстана транзитом в рамках железнодорожных перевозок, в том числе между другими государствами-членами ЕАЭС.

Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
11:49 245
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
10:56 907
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы ФОТО
10:54 520
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
10:36 1720
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий видео; обновлено 08:33
08:33 6435
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции Axios
10:13 1525
Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»
Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»
08:52 1809
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы Хасан Гегуш комментирует для haqqin.az
02:15 3981
Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1
Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1 Это лучший результат в Европе!
05:50 3231
Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет…
Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет… 13 возможных соперников
02:59 4319
«Фруктовый» ответ России Турции
«Фруктовый» ответ России Турции обновлено 23:49
16 июля 2026, 23:49 11450

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
11:49 245
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
Иран бьет по объектам США в Сирии и Омане
10:56 907
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы
Ракетный удар по Одессе: есть погибшие. Бомбят Сумы ФОТО
10:54 520
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
10:36 1720
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий
США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий видео; обновлено 08:33
08:33 6435
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции
Нетаньяху «разозлил» Трампа критикой Турции Axios
10:13 1525
Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»
Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»
08:52 1809
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы Хасан Гегуш комментирует для haqqin.az
02:15 3981
Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1
Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1 Это лучший результат в Европе!
05:50 3231
Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет…
Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет… 13 возможных соперников
02:59 4319
«Фруктовый» ответ России Турции
«Фруктовый» ответ России Турции обновлено 23:49
16 июля 2026, 23:49 11450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться