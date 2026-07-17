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Карабахский и Стамбульский университеты запускают международную программу двойного диплома

11:35 194

Начиная с 2026/2027 учебного года в Карабахском университете будет запущена программа двойного диплома по инженерным специальностям, реализуемая совместно со Стамбульским техническим университетом (ITU) — одним из престижных технических вузов мира, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства науки и образования.

Новая программа двойного диплома реализуется в рамках мер по расширению масштабов международных программ двойного диплома в сфере высшего образования согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2025 года «О дополнительных мерах по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики» и финансируется за счет средств государственного бюджета.

Программа двойного диплома охватывает такие специальности инженерного факультета, как гражданское строительство, электротехника и электроника, машиностроение и химическая инженерия. Обучение по программе будет проходить полностью на английском языке. Первые три года студенты будут учиться в Карабахском университете, а последний год — в Стамбульском техническом университете. Выпускники, успешно завершившие программу, получат дипломы обоих университетов.

В рамках программы двойного диплома к учебному процессу будут привлечены преподаватели ITU. Студенты будут обучаться в современных лабораториях, которые будут созданы в Ханкенди, проходить производственную практику в Турции. У них также будет возможность принять участие в летней школе в Турции. На протяжении всего периода обучения, помимо получения теоретических знаний, студенты будут работать над реальными проектами, приобретая тем самым профессиональные навыки в таких областях, как проектирование, производство, управление технологическими процессами и разработка инженерных решений.

Благодаря современным лабораториям, сотрудничеству с промышленными предприятиями и практико-ориентированному обучению студенты приобретут компетенции, отвечающие требованиям рынка труда, станут специалистами, готовыми внести вклад в поддержку инфраструктуры, промышленности и технологического прогресса страны, а также в разработку инновационных и устойчивых решений.

Согласно рейтингу QS World University Rankings 2027, Стамбульский технический университет занимает первое место среди высших учебных заведений Турции и 279-е место среди университетов мира.

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