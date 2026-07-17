Расследование против экс-главы МИД Венгрии Сийярто: подозрение в связях с Россией

Новые власти Венгрии инициировали расследование против бывшего министра иностранных дел страны Петера Сийярто из-за его предполагаемых связей с Россией , передает венгерское издание 444.hu.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр еще в ходе предвыборной кампании обещал начать такое расследование, если придет к власти. Он обвинял Сийярто в государственной измене. 16 июля на пресс-конференции журналисты спросили Мадьяра, начали ли власти расследование. Премьер подтвердил, что делом занимаются правоохранительные органы, но подробности не привел.

«Есть секретные документы, документы из Министерства иностранных дел и другие. Когда появится информация, мы вам сообщим», — заявил Мадьяр журналистам.

Петер Сийярто занимал пост министра иностранных дел Венгрии с сентября 2014 по май 2026 года. До этого был личным представителем бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.