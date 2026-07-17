Ильхам Алиев принял новоназначенных послов

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Бернарда Жоржа Леопольда де Гарсию Клингли.
Посол вручил главе государства верительные грамоты.
17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Камбоджа в Азербайджане Сок Чеана.
Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.
17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в Азербайджане Саифа Рашида Саифа Аль-Джахвари.
Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.
17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в Азербайджане Клэр Броснан.
Посол вручила главе государства свои верительные грамоты.