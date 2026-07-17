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Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира
Новость дня
Алиев – Трампу: Вы действительно Человек мира

Ильхам Алиев принял новоназначенных послов

ФОТО
11:49 247

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Азербайджане Бернарда Жоржа Леопольда де Гарсию Клингли.

Посол вручил главе государства верительные грамоты.

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Камбоджа в Азербайджане Сок Чеана.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Султаната Оман в Азербайджане Саифа Рашида Саифа Аль-Джахвари.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

17 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в Азербайджане Клэр Броснан.

Посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
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Ильхам Алиев принял новоназначенных послов
Ильхам Алиев принял новоназначенных послов ФОТО
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Украинцы ударили по Керчи: на железной дороге и нефтебазе пожары. Атакованы и российские танкеры
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США бомбят Иран. Трамп заявил «об очень крупной победе»: подробности боевых действий
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08:33 6440
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Трамп обратился к нации: обвинил Китай во вмешательстве в выборы. Есть и другие «противники»
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08:52 1813
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы
Турцию зовут спасать Европу… И стреляют по ней из Европы Хасан Гегуш комментирует для haqqin.az
02:15 3983
Невероятный старт Азербайджана в еврокубках: 6 побед с разницей 16:1
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05:50 3232
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Если «Карабах» пройдет ЦСКА, то сыграет… 13 возможных соперников
02:59 4322
«Фруктовый» ответ России Турции
«Фруктовый» ответ России Турции обновлено 23:49
16 июля 2026, 23:49 11452
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