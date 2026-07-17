Первые минуты после травмы решают все

В летний сезон увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, спортивных травм и бытовых повреждений вновь актуализирует важность соблюдения правил безопасности. О современных инновационных методах лечения в травматологии, профилактике травм, правилах оказания первой помощи и роли реабилитации рассказывает заместитель генерального директора – главный врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов.

– Как изменилась роль травматологии в современном мире?

– Современная травматология уже давно вышла за рамки представления о ней как о специальности, занимающейся исключительно лечением переломов и вывихов. Сегодня это высокоспециализированное направление медицины, основанное на инновационных технологиях, мультидисциплинарном подходе и индивидуальных стратегиях лечения.

Благодаря малоинвазивным операциям сложные хирургические вмешательства выполняются без необходимости больших разрезов. Артроскопические методы позволяют проводить точные и малотравматичные операции внутри суставов. Роботизированные и компьютеризированные системы помогают хирургу выполнять манипуляции с максимальной точностью. В результате таких инноваций пациенты испытывают меньшую боль, быстрее восстанавливаются и в более короткие сроки возвращаются к привычному образу жизни. Главная цель современной травматологии заключается уже не только в устранении повреждения, но и в полном восстановлении качества жизни человека. Травматология – это не только область лечения, но и важное направление, формирующее культуру безопасного поведения в обществе.

– Каковы основные причины травм, и можно ли их предотвратить?

– Травмы относятся к числу наиболее распространённых проблем здоровья и могут возникнуть у людей любого возраста. Даже самые обычные повседневные действия – спуск по лестнице, уборка дома или неправильно выполненные физические движения – могут привести к травмам.

Во многих случаях причиной травм становятся невнимательность и неправильная оценка рисков. Превышение скорости на дорогах, отказ от использования ремней безопасности, несоблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты на рабочих местах являются одними из ведущих факторов риска. Не менее значимыми остаются и бытовые травмы. Особенно для детей и пожилых людей домашняя обстановка иногда может представлять неожиданную опасность. Скользкие поверхности, неустойчивая мебель или недостаточное освещение помещений способны стать причиной серьёзных повреждений.

Во время занятий спортом отсутствие правильной разминки или ошибки в технике выполнения упражнений также нередко приводят к травмам. Поэтому при любом виде деятельности необходимо соблюдать правила безопасности. Значительную часть травм можно предотвратить благодаря профилактическим мерам. Для этого важно, чтобы культура безопасности стала неотъемлемой частью повседневной жизни.

Такие простые меры, как использование ремня безопасности в автомобиле, применение защитных средств на рабочем месте и создание безопасной домашней среды, способны предотвратить тяжелые травмы. Кроме того, каждому человеку важно объективно оценивать возможности своего организма при физических нагрузках, избегать рискованного поведения и сохранять внимательность.