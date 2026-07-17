Первые минуты после травмы решают все

В летний сезон увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, спортивных травм и бытовых повреждений вновь актуализирует важность соблюдения правил безопасности. О современных инновационных методах лечения в травматологии, профилактике травм, правилах оказания первой помощи и роли реабилитации рассказывает заместитель генерального директора – главный врач Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Низами Мамедов.
– Как изменилась роль травматологии в современном мире?
– Современная травматология уже давно вышла за рамки представления о ней как о специальности, занимающейся исключительно лечением переломов и вывихов. Сегодня это высокоспециализированное направление медицины, основанное на инновационных технологиях, мультидисциплинарном подходе и индивидуальных стратегиях лечения.
Благодаря малоинвазивным операциям сложные хирургические вмешательства выполняются без необходимости больших разрезов. Артроскопические методы позволяют проводить точные и малотравматичные операции внутри суставов. Роботизированные и компьютеризированные системы помогают хирургу выполнять манипуляции с максимальной точностью. В результате таких инноваций пациенты испытывают меньшую боль, быстрее восстанавливаются и в более короткие сроки возвращаются к привычному образу жизни. Главная цель современной травматологии заключается уже не только в устранении повреждения, но и в полном восстановлении качества жизни человека. Травматология – это не только область лечения, но и важное направление, формирующее культуру безопасного поведения в обществе.
– Каковы основные причины травм, и можно ли их предотвратить?
– Травмы относятся к числу наиболее распространённых проблем здоровья и могут возникнуть у людей любого возраста. Даже самые обычные повседневные действия – спуск по лестнице, уборка дома или неправильно выполненные физические движения – могут привести к травмам.
Во многих случаях причиной травм становятся невнимательность и неправильная оценка рисков. Превышение скорости на дорогах, отказ от использования ремней безопасности, несоблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты на рабочих местах являются одними из ведущих факторов риска. Не менее значимыми остаются и бытовые травмы. Особенно для детей и пожилых людей домашняя обстановка иногда может представлять неожиданную опасность. Скользкие поверхности, неустойчивая мебель или недостаточное освещение помещений способны стать причиной серьёзных повреждений.
Во время занятий спортом отсутствие правильной разминки или ошибки в технике выполнения упражнений также нередко приводят к травмам. Поэтому при любом виде деятельности необходимо соблюдать правила безопасности. Значительную часть травм можно предотвратить благодаря профилактическим мерам. Для этого важно, чтобы культура безопасности стала неотъемлемой частью повседневной жизни.
Такие простые меры, как использование ремня безопасности в автомобиле, применение защитных средств на рабочем месте и создание безопасной домашней среды, способны предотвратить тяжелые травмы. Кроме того, каждому человеку важно объективно оценивать возможности своего организма при физических нагрузках, избегать рискованного поведения и сохранять внимательность.
– Как правильно оказать первую помощь пострадавшему при травме?
– Первые минуты после получения травмы имеют исключительно важное значение. Правильно оказанная первая помощь позволяет предотвратить развитие осложнений, а иногда и спасти человеку жизнь. Прежде всего необходимо обеспечить неподвижность повреждённой области. При подозрении на перелом или вывих повреждённую конечность следует зафиксировать и исключить любые дополнительные движения. При кровотечении необходимо остановить его путём наложения давящей повязки или прямого давления на рану. Неосторожное перемещение пострадавшего может значительно ухудшить его состояние. Именно поэтому своевременный вызов профессиональной медицинской помощи имеет жизненно важное значение. Травма зачастую происходит неожиданно, буквально за считанные секунды. Однако её последствия могут оказывать влияние на жизнь человека в течение месяцев, а иногда и многих лет. Именно в такие моменты травматологи становятся специалистами, которые помогают человеку вернуть качество жизни.
– Что можете сказать о современных технологиях протезирования, имплантации и роли реабилитации?
– Современные технологии протезирования и имплантации являются одним из наиболее быстро развивающихся направлений травматологии. Благодаря этим достижениям даже тяжёлые повреждения сегодня успешно лечатся, а пациенты получают возможность вернуться к привычному образу жизни. Имплантаты, изготовленные из биосовместимых материалов, хорошо воспринимаются организмом и сохраняют свою функциональность на протяжении длительного времени. Индивидуальный подход к каждому пациенту и персонализированное планирование позволяют значительно повысить эффективность хирургического лечения. Использование технологий трёхмерного моделирования и цифрового планирования повышает точность операций и сводит риски к минимуму. Реабилитация является одним из важнейших этапов лечения и во многом определяет его конечный результат. Каким бы успешным ни было хирургическое вмешательство, без правильно организованной программы восстановления добиться полного выздоровления невозможно.
Реабилитация включает не только физические упражнения. Она также охватывает физиотерапию, восстановление двигательных функций, укрепление мышечной силы и психологическую поддержку. Такой комплексный подход помогает пациенту вернуть уверенность в себе и вновь вести активную жизнь. Главная цель заключается не просто в выздоровлении, а в максимально возможном восстановлении прежнего качества жизни.
– Какие направления развития травматологии считаете наиболее важными в будущем?
– В дальнейшем основное внимание в травматологии должно быть сосредоточено на профилактике и раннем вмешательстве. Расширение просветительской работы способствует повышению информированности населения о факторах риска и формированию более безопасного поведения.
Наряду с этим внедрение современных медицинских технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и дальнейшее развитие реабилитационной службы обеспечат устойчивое развитие данной области. Комплексный и системный подход позволит не только улучшить результаты лечения пациентов, но и окажет положительное влияние на общий уровень здоровья населения.