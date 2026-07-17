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Рейтинг Путина опустился до минимума с начала войны

12:06 1235

Доля россиян, которые положительно оценивают работу президента Владимира Путина на своем посту, упала сразу на 5 процентных пунктов, свидетельствуют данные работающего с Кремлем фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Такого резкого падения соцслужба не фиксировала с осени 2022 года.

Продолжение падения одобрения работы Путина зафиксировал и государственный ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Согласно данным этой соцслужбы, показатель падает уже третью неделю подряд.

Положительно работу Путина на своем посту оценили 66% респондентов против 71% неделей ранее. В последний раз на 5 п.п. за неделю оценка работы Путина, по данным ФОМ, падала в конце сентября и начале октября 2022 года на фоне мобилизации.

66% — это новый минимум с начала войны в Украине.

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