Трамп начнет зарабатывать на своих постах в соцсети

Компания президента США Дональда Трампа готовится запустить платный сервис, который будет предоставлять трейдерам мгновенный доступ к его публикациям в социальной сети Truth Social. Ожидается, что новая система заработает уже в августе и позволит клиентам получать сообщения быстрее, чем они станут доступны широкой публике.

В Trump Media считают, что такой сервис станет новым источником дохода, ведь посты главы Белого дома нередко существенно влияют на финансовые рынки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, американский лидер своими постами в соцсетях неоднократно вызывал резкие колебания на финансовых рынках, что приносило одним инвесторам прибыль, а другим – немалые убытки. На этом фоне компания Trump Media объявила о намерении запустить платный сервис, который обеспечит трейдерам и институциональным инвесторам приоритетный доступ к публикациям Трампа в Truth Social еще до их широкого распространения.

Запуск новой услуги запланирован на август. Сервис будет ориентирован в первую очередь на профессиональных участников рынка, в частности, на компании, специализирующиеся на высокочастотной торговле. В Trump Media сообщили, что часть потенциальных клиентов уже прошла предварительную регистрацию, хотя официальный запуск платформы еще впереди.