Новый адрес в Карабахе: в Ханкенди открылся первый магазин Kontakt

В Карабахе появился новый адрес, который сделает повседневную жизнь жителей еще комфортнее. В Ханкенди начал работу первый физический магазин ведущей розничной сети страны Kontakt в Карабахе.

Новый магазин, расположенный в центре города, работает в специальном формате Kontakt Express. Здесь покупатели могут не только ознакомиться на месте с наиболее востребованными товарами, но и за считанные секунды оформить заказ более чем на 30 000 наименований продукции - от цифровой техники до мебели. Благодаря концепции Kontakt Express клиенты получают доступ ко всему ассортименту сети в удобном и компактном формате магазина.