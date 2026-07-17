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Новый адрес в Карабахе: в Ханкенди открылся первый магазин Kontakt

12:15 468

 

В Карабахе появился новый адрес, который сделает повседневную жизнь жителей еще комфортнее. В Ханкенди начал работу первый физический магазин ведущей розничной сети страны Kontakt в Карабахе.

Новый магазин, расположенный в центре города, работает в специальном формате Kontakt Express. Здесь покупатели могут не только ознакомиться на месте с наиболее востребованными товарами, но и за считанные секунды оформить заказ более чем на 30 000 наименований продукции - от цифровой техники до мебели. Благодаря концепции Kontakt Express клиенты получают доступ ко всему ассортименту сети в удобном и компактном формате магазина.

По случаю открытия первого магазина сети в регионе для жителей Ханкенди подготовлены специальные предложения. Уже сейчас в новом магазине доступны скидки до 60% при покупке за наличные, а также возможность оформить товар по акционной цене в рассрочку сроком до 24 месяцев прямо на месте. Специальные предложения, приуроченные к открытию, будут действовать ограниченное время - до 23 июля.

Отметим, что уже более трех лет Kontakt успешно осуществляет онлайн-доставку товаров в Шушу, Лачын, Зангилан, Джабраил и Губадлы. Открытие первого физического магазина сети в Карабахе именно в Ханкенди стало новым этапом развития компании в регионе.

Чтобы лично познакомиться с технологическими новинками и оценить преимущества нового формата, приглашаем вас посетить магазин Kontakt Express, расположенный в городе Ханкенди рядом с Современным образовательным комплексом имени Гейдара Алиева.

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