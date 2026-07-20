В Баку пытаются «отжать» целый жилой комплекс? Предприниматель бьет в набат

В наше время можно украсть велосипед и все здоровье угробить в тюрьме, а можно воровать вагонами и продолжать оставаться на плаву. Эта цитата главного героя культового российского криминального сериала как нельзя лучше подходит к ситуации, с которой столкнулся азербайджанский бизнесмен Назим Тахиров. Он на протяжении нескольких месяцев пытается добиться справедливости в конфликте со своим партнером Арзу Казимовым. В центре громкого скандала — большой жилой комплекс, возводимый в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Жилой комплекс оценочной стоимостью 80–90 миллионов манатов находится на стадии завершения. Его возводит жилищно-строительный кооператив Servis+. Назим Тахиров отмечает, что 71,2% проекта по закону принадлежат ему, что отражено в государственном реестре налоговой службы. Именно за счет его инвестиций, утверждает предприниматель, строительство долгие годы находившегося в замороженном состоянии объекта было возобновлено и доведено практически до финальной стадии. Когда же началась продажа квартир с целью возврата вложенных средств, Назим Тахиров, по его словам, столкнулся с классической мошеннической схемой по отъему бизнеса.

Как утверждает Тахиров, за этой схемой стоит бизнесмен Арзу Казимов, который заложил фундамент этого жилого комплекса много лет назад. Тахиров напоминает, что это тот Арзу Казимов, который в далеком 2013 году угодил за решетку по статье 178 («Мошенничество»). Это было громкое уголовное дело, связанное с похищением Махира Абдуллаева — брата скандального ректора канувшего в лету Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева. Выйдя на свободу, Казимов решил воскресить строительный проект и заработать на нём миллионы. Но, чтобы заработать миллионы, их сперва нужно вложить в строительство. По словам Тахирова, ни денег, ни необходимых связей у Арзу Казимова не было. Зато в избытке имелось другое — особый природный дар втираться в доверие. «Я был словно во сне, ощущение будто меня загипнотизировали», — признается Назим Тахиров, рассказывая о том, как Арзу Казимову удалось уговорить его вложить миллионы в «замороженный» проект. Новоявленный партнер обещал также подключиться и привлечь деньги в проект — главное было оживить его и запустить строительство. Однако, как признается обманутый бизнесмен, его горе-партнер не только не привлек обещанных инвестиций, но и присвоил средства, вырученные от продажи коммерческой и жилой недвижимости в строящемся комплексе. Узнал об этом Тахиров слишком поздно. На закономерные вопросы Назима Тахирова Арзу Казимов отвечал, что якобы привлек в строительство 15 миллионов манатов, заняв их у разных лиц под фантастические 20 процентов в месяц (!). Между тем, как утверждает Тахиров, эти деньги в кассу ЖСК так и не поступили. Зато средства из нее регулярно изымались — якобы для выплаты тех самых процентов. Обманутый бизнесмен приводит многочисленные схемы вывода средств из еще не сданного в эксплуатацию жилого комплекса. Так, к примеру, в марте 2024 года Арзу Казимов забрал из кассы ЖСК Servis+ 847 тысяч манатов якобы для погашения задолженности перед ипотечным фондом. Однако эти деньги, утверждает Тахиров, не были переведены по назначению и фактически были присвоены. Когда Назим Тахиров заподозрил неладное и, по его словам, понял, что недобросовестный партнер попросту выкачивает из проекта деньги, Арзу Казимов якобы приступил к реализации плана по отстранению главного инвестора от управления ЖСК. Как утверждает предприниматель, воспользовавшись различными юридическими уловками, Казимов добился назначения своего молодого внука Камала Мамедова председателем и законным представителем кооператива.

Может сложиться неверное впечатление, что Назим Тахиров все это время спокойно наблюдал, как на его глазах разворовываются его же деньги. Но это не так. Во-первых, бизнесмен отмечает, что привлек к проекту независимых аудиторов. Однако на протяжении четырех недель они не могли приступить к работе и даже столкнулись с физическим давлением. Сам Арзу Казимов апеллировал в судах результатами двух аудиторских проверок, которые сам же и организовал. Назим Тахиров отмечает, что после его жалоб в Аудиторскую палату, материалы аудита, представленные Арзу Казимовым были признаны несостоятельными и отклонены. В настоящее время продажа квартир в строящемся жилом комплексе полностью остановлена решениями Бакинского коммерческого суда. Кроме того, согласно выписке из реестра Государственной налоговой службы от 1 июля 2026 года, Камал Мамедов не является председателем ЖСК. Решением большинства учредителей, новым председателем ЖСК был избран Зейналов Зекя. Более того, решением Гарадагского районного суда от 2 апреля 2026 года Камал Мамедов был оштрафован за неисполнение требований суда, предписывающих остановку продажи квартир. Для того чтобы новый председатель ЖСК Зейналов Зекя приступил к работе и ему не чинили препятствий, учредители обратились в Бакинский коммерческий суд с иском о недопуске бывшего председателя Камала Мамедова, Арзу Казимова и других указанных лиц на территорию комплекса. Однако, как отмечает Назим Тахиров, суд принял крайне неожиданное для него решение, не удовлетворив иск. Предприниматель утверждает, что решение коммерческого суда противоречит ранним решениям других инстанций. По данному решению уже подана апелляционная жалоба и Назим Тахиров уверен, что она будет рассмотрена позитивно для учредителей. В связи с этим он обращается к министру юстиции Фариду Ахмедову, председателю Верховного суда Инаму Керимову, а также руководителям правоохранительных органов с просьбой взять это дело под личный контроль и обеспечить его справедливое рассмотрение.