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ЦРУ: Российские новобранцы живут на фронте в среднем 20-30 минут

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Российские новобранцы в среднем погибают через 20-30 минут после прибытия на войну в Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф на Саммите по обороне и инновациям, который проходил в американском штате Пенсильвания в среду, 15 июля.

«Наши разведданные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине», — отметил Рэтклифф. По его словам, солдатам труднее выживать потому, что «беспилотники с искусственным интеллектом стали специализированными и недорогими машинами для убийств».

Рэтклифф отметил, что осваивание Украиной новых технологий стало «мощным фактором, уравнивающим шансы», и привело к падению темпов продвижения российской армии.

Российская армия в 2026 году стала терять в восемь раз больше военнослужащих, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ), утверждают аналитики вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies).

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